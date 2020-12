Cedevita Olimpija se je sprehodila skozi Patras

Promitheas : Cedevita Olimpija 69:105 (53:84, 36:47, 23:27) Dvorana Dimitrisa Tofalosa, brez gledalcev, sodniki Jovčić (Srb), Zamojski (Pol) in Lavruhin (Rus).

Promitheas: Lountzis 5, Miller 7 (4:4), Radičević 2, Agravanis 5, Agbelese 4 – prva peterka; Garrett 3, Christodoulou 3 (1:2), Vasileiou 8, Kouroupakis 4 (0:1), Mantzoukas 10, Bazinas 6, Tanoulis 12.

Cedevita Olimpija: Perry 15 (2:3), Blažič 18, Hodžić 10, Murić 14, Hopkins 14 (2:2) – prva peterka; Radović 3 (1:4), Duščak 1 (1:2), Jones 3 (1:1), Ščuka 5 (1:1), Dimec 9 (1:3), Marinković 5 (1:2), Rupnik 8 (2:2).

Met za dve točki: Promitheas 17:34 (50 %), Cedevita Olimpija 33:56 (59 %); za tri: Promitheas 10:26 (38 %), Cedevita Olimpija 9:23 (39 %); skoki: Promitheas 22 (17+5), Cedevita Olimpija 44 (25+19).

Profesionalno dokončali delo

Patras – S sedmo zmago v desetih kolih so košarkarji Cedevite Olimpije še enkrat potrdili uvrstitev v drugi krog evropskega pokala, ki se bo začel 13. januarja, hkrati pa so izenačili svoj najboljši dosežek (iz sezone 2013/14), odkar je tekmovanje prešlo pod okrilje ULEB leta 2002. Še drugič v šestih dneh so ugnali Promitheas, tokrat celo veliko lažje kot na domačem igrišču (77:73). Končna razlika je znašala 36 točk, vodili pa so celo s 103:64.Grki so namreč že prejšnji teden dokončno ostal brez možnosti za napredovanje med najboljšo šestnajsterico in so dodobra premešali svojo zasedbo. Med drugimi je manjkal rutinirani organizator, ki se je v Stožicah izkazal s šele devetim trojnim dvojčkom v zgodovini sodobnega evropskega pokala, drugi prekaljeni člani moštva pa so prebili na parketu precej manj časa kot običajno. Že v uvodni četrtini, v kateri je Cedevita vodila s 25:16, je bilo jasno, kam piha veter, in trenerje hitro ugotovil, da bo tekmo najbolje izkoristil, če bo ponudil priložnost svojim mladim košarkarjem. Med njimi ne manjka zelo nadarjenih 17- in 18-letnikov,, danes strelec osmih točk brez zgrešenega meta, pa je star komajda 15 let.Ljubljančanom se ob veliki razliki v znanju in izkušnjah ni poznala odsotnostin. V prvem polčasu so imeli težave le pri metih za tri točke, saj so izkoristili le enega od osmih, sicer bi bila razlika ogromna že pred polčasom. Ob prednosti 47:32 so bili v stožiški zasedbi najučinkovitejšiin, po glavnem premoru pa je bil promet še bolj enosmeren.V tretji četrtini, ki so jo košarkarji Cedevite Olimpije dobili kar s 37:17, so metali trojke 6:9 in vstopili v zadnji del tekme z naskokom 31 točk, tako da so svoje minute pričakali tudi njihovi benjaminiin. Slednjič so močno prevladovali pri vseh statističnih prvinah, zbrali so denimo dvakrat več skokov kot gostitelji (9, Hopkins 8), kar 19 v napadu,je prispeval 7 asistenc v 18 minutah igre, Blažič 6 v 22 minutah.»Vsak je po svoje koristno izkoristil tekmo. Promitheas je namenil počitek glavnim igralcem in potisnil v ospredje mlade, mi pa smo profesionalno opravili naše delo. Po novi evropski zmagi bomo misli za nekaj časa preusmerili na ligo ABA, v kateri nas v nedeljo čaka derbi s Crveno zvezdo v Beogradu,« je bil zadovoljen Olimpijin trener– Trento : Gran Canaria večerna tekma, Bursaspor – Nanterre preloženo.