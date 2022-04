Cedevita Olimpija v zaključku ubranila zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so v preloženi tekmi 15. kola lige ABA premagali Borac s 83:80 (30:24, 49:37, 69:60). Ljubljančani so uspešno opravili predzadnjo nalogo v rednem delu regionalnega tekmovanja, z nekaj težavami so tik pred koncem premagali Borac in dosegli 17. zmago. Pretekli teden je Cedevita Olimpija sicer končala niz sedmih zmag v ligi, ko je izgubila s Cibono. A ta poraz ni ogrozil njenih možnosti za končnico, današnjo tekmo so domači igralci večinoma oddelali solidno, manjši zdrs pozornosti ob koncu pa ni bil usoden.

Večji del tekme so imeli domači takšno prednost, da so lahko mirno čakali na konec. A vseeno so gostje, ki so bili pred tem najbližje pri izidu 21:23 v prvi četrtini, še zapretili. Vodstvo domačih z 79:69 v 36. minuti se je namreč stopilo na le 81:78, po dveh zadetih prostih metih Radovana Đokovića pa le še na 81:80. A je na drugi strani imel v odločilnem trenutku mirno roko tudi Jaka Blažič, pet sekund pred koncem je zadel oba prosta meta za tri točke naskoka, v zadnjem napadu pa je nato Borac izgubil žogo in zmaga je ostala v Ljubljani. Prav Blažič je bil z 20 točkami na koncu najboljši strelec domačih, 17 jih je dodal Yogi Ferrell. Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela še eno preloženo tekmo, 22. aprila v Beogradu proti FMP.

Cedevita Olimpija : Borac 83:80 (30:24, 49:37, 69:60) Dvorana Stožice, 1000 gledalcev, sodniki Boltauzer, Arsenijević, Pecelj. Cedevita Olimpija: Pullen 9, Ferrell 17 (2:2), Ejim 3 (1:2), Murić 13, Auguste 8 (2:5), Blažič 20 (3:6), Ščuka 2, Omić 7 (3:4), Radovanović 4; Borac: Hale 18, Sanadze 20 (3:6), R. Đoković 5 (2:2), Pecarski 15 (4:4), Marinković 8, Novaković 8, Todorović 5, Čarapić 1 (1:2); prosti meti: Cedevita Olimpija 11:19, Borac 10:14; met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:35 (Ferrell 3, Murić 3, Blažić 3, Pullen), Borac 12:33 (Hale 4, Sanadze 3, Novaković 2, R. Đoković, Pecarski, Todorović); osebne napake: Cedevita Olimpija 18, Borac 22.

Čeprav je bilo že po porazu Krke z Igokeo jasno, da se Novomeščani ne morejo več izogniti zadnjemu mestu, so v predzadnjo tekmo sezone regionalnega tekmovanja proti Mornarju krenili pogumno in z željo po uspešnem koncu. Nazadnje pa jim je uspelo dobro odigrati le prvi polčas, v drugem so močno popustili in tudi zapravili zmago. V prvem delu tekme so imeli gostje iz Slovenije vseskozi prednost, čeprav jih je barski klub pred koncem druge četrtine prvič ujel pri 37:37. A Novomeščani so nato tudi polčas še dobili, čeprav se je prednost takoj po odmoru stopila na le tri točke.

Nadaljevanje je bilo slabše. V prvem polčasu so gostje dosegli 45 točk, v naslednjih 20 minutah pa le še 20, od tega le sedem v zadnji četrtini. Ob tako skromnih številkah domačim ni bilo težko priti do preobrata, izid je bil zadnjič izenačen pri 53:53, potem pa so črnogorski košarkarji dokaj zanesljivo nadzorovali tekmo in brez težav zmagali. Največ točk za Krko, 14, je dosegel Adonis Thomas, eno manj Andrej Stavrov.

Mornar : Krka 74:65 (17:23, 39:45, 63:58) Dvorana Topolica, 850 gledalcev, sodniki Obrknežević, Vovk, Savović. Mornar: Mihailović 9, Mićović 8 (1:1), Jeremić 15 (6:7), Živanović 2 (2:2), Šehović 6 (2:2), Smith 13 (3:5), Rakočević 2, Lazić 13, Miković 6 (2:3); Krka: Stergar 9 (2:2), Stipčević 6, Stavrov 13, Stipaničev 3, Škedelj 5 (3:4), L. Lapornik 7 (1:1), Macura 8 (0:1), Thomas 14 (2:2); prosti meti: Mornar 16:20, Krka 8:10; met za tri točke: Mornar 8:28 (Jeremić 3, Lazić 3, Mihailović, Mićović), Krka 7:26 (Stipčević 2, Thomas 2, Stipaničev, Stavrov, Stergar); osebne napake: Mornar 12, Krka 22; pet osebnih: Macura (36.).

