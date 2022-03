Cedevita Olimpije je brez težav osvojila tudi dom Krešimirja Ćosića

V uvodnem dvoboju 23. kola lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije v gosteh prekosili Zadar z 92:77 (70:59, 43:34, 25:18) in dosegli že peto zmago zapovrstjo v regionalnem tekmovanju.

Ljubljanska ekipa, ki je sredi tedna dosegla odmeven uspeh v Bologni v evropskem pokalu, je v Zadar prišla kot favorit in kljub manjšim težavam v tretji četrtini prišla do pričakovanega rezultata. Po zadržanem začetku in sedmih točkah prednosti po prvi četrtini s štirimi trojkami Jake Blažiča je kazalo, da bodo košarkarji trenerja Jurice Golemca rutinsko opravili svoje delo.

Toda gostitelji so se prebudili in v tretji četrtini v nekaj minutah stopili zaostanek. Od 36:50 so prišli do izenačenja in za trenutek celo prešli v vodstvo (54:53). A tako hitro, kot so se približali, so spet izgubili stik s tekmeci. Ti so že do konca te četrtine postavili stvari na mesto in v zadnjem delu prišli do +18 (88:70). Zadnje minute so bile le še formalnost v ostrostrelsko usmerjenem dvoboju: Ljubljančani so metali za tri točke 15:31 (Jacob Pullen 5:7, Yogi Ferrell in Blažič po 4:7), Zadrčani 14:31 (Dominik Mavra 5:7, Antonio Jordano 4:6).

Strelci za Cedevito Olimpijo: Pullen 22 (3:3), Ferrell 16, Murić 10 (1:3), Auguste 14 (0:2), Blažič 19 (5:7), Hodžić 3, Omić 6, Dragić 2 (2:4); Zadar: Carter 13 (5:6), Paponja 3, Jordano 12, Klarica 5, Vuković 1 (1:2), Buljan 25 (1:2), Drežnjak 7 (4:4), Mavra 17, Thompson 16.

V naslednjem kolu bo Cedevita Olimpija 27. marca gostila vodilni Partizan.