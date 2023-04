Celjanke do 19. naslova v hitropoteznem slogu

Košarkarice Cinkarne Celje so spet državne prvakinje. V današnji tretji finalni tekmi državnega prvenstva so z 72:52 (56:33, 34:26, 19:10) premagale kranjski Triglav in finale dobile s 3:0 v zmagah. Za Celjanke je to že 19. naslov državnih prvakinj.

Na domači sceni so nepremagljive že zadnjih 12 sezon, saj so nanizale vse naslove od 2011/12. Pred tem je bila celjska ekipa najboljša še v letih 2007/08 in 2008/09, štirikrat v nizu med sezonama 2002/03 in 2005/06, sploh prvič pa v sezoni 1999/2000. Takrat so Celjanke prekinile večletno prevlado Ježice.

V ponedeljek so Celjanke na prvi finalni tekmi končnice v 1. SKL v Celju zmagale z 69:48, v sredo so bile boljše tudi v Kranju s 77:53.

Na današnji tekmi so celjske košarkarice postavile temelje za zmago v tretji četrtini, ki so jo dobile z 22:7, po prednosti več kot 20 točk pa so dvoboj brez težav pripeljale do konca in se veselile nove lovorike. Pri prvakinjah je danes največ točk, 16, dosegla Taylah Simmons, 12 jih je dodala Jite Sophia Gbemuotor. Pri Kranjčankah pa je bila najučinkovitejša Gala Kramžar z 10 točkami.

Po koncu finalne serije so podelili tudi nagrade najboljšim v finalu in sezoni. Obe najprestižnejši priznanji za najkoristnejši igralki sta dobili članici domače ekipe. Taylah Simmons je dobila priznanje za najboljšo igralko finalne serije, Sara Elizabeth Loomis pa za predstave v rednem delu 1. SKL.

Celjska ekipa je sicer osvojila že tretji naslov v tej sezoni. Marca je najprej osvojila pokal Slovenije, nato pa četrtič v zgodovini še regionalno ligo WABA.