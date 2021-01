Chicago kljub maestralni predstavi Dončića slavil v Dallasu

Dončić osrednja figura uvodne četrtine



Ob glavnem odmoru že pri 30 točkah



V tretji četrtini dopolnil trojni dvojček



Zaključek brez preobrata

Finski zvezdnik Lauri Markkanen je bil z 29 točkami prvi strelec Chicaga. FOTO: Ronald Martinez/AFP

New York presenetil Boston

Rezultata lige NBA

Oslabljeni Dallas Mavericks so kljub izjemni predstaviin njegovemu četrtemu trojnemu dvojčku sezone izgubili proti Chicagu (101:117).Pri Dallasu niso mogli računati na šest igralcev.inso manjkali zaradi okužbe s koronavirusom oziroma stika z okuženo osebo,pa zaradi poškodbe dimelj.Tako je odgovornost na svoja pleča znova prevzel 21-letni Ljubljančan in navdušil s 36 točkami, 16 skoki, 15 asistencami in 2 ukradenima žogama. A imel je premalo pomoči soigralcev, saj je sam dosegel več kot tretjino točk Dallasa in prispeval 15 izmed 18 asistenc svojega moštva.Ko je Chicago po 9 minutah povedel z 20:19, se ni več oziral in je kljub Lukovi vsestranski predstavi nadzoroval potek tekme. Dallas je doživel drugi zaporedni poraz in šestega v sezoni.Pri Bikih je bil prvi strelecz 29 točkami,jih je dodal 21.Pri zdesetkanemu Dallasu se je v prvi četrtini vse vrtelo okoli Luke Dončića. Ta je sodeloval pri prvih 8 koših svoje ekipe in pri vodstvu z 19:16 prispeval 10 točk in 4 asistence. Bil je neusmiljen do nasprotnikov in med drugim‘zlomil gležnja’ (v spodnjem videu).A Ljubljančan je bil edini res razpoloženi igralec Dallasa, drugi veliki zvezdnikse je posvečal metom za tri točke, pri katerih je bil neuspešen (0-5). Chicago je četrtino dobil s 27:23.Dallas je drugo četrtino začel brez Luke, kar se mu je maščevalo, saj so Biki ušli na deset točk (23:33). Gostje so v igro hitro vrnili slovenskega zvezdnika, ki je začel s svojim šovom.Dončić je zgolj v drugi četrtini dosegel kar 20 izmed 29 točk svoje ekipe, vendar pa ni imel dovolj pomoči svojih soigralcev. Ker je gostujoče moštvo iz igre metalo le 41,7-odstotno (20-48), so imeli pri Chicagu veliko možnosti za povečanje prednosti in to se je tudi zgodilo. Domači so kaznovali vsak zgrešeni met tekmeca in dobre tri minute pred koncem povedli za 19 (53:34). Luka Dončić je ob pogledu na semafor le zmajeval z glavo.Izid polčasa je bil 67:52 za Chicago. Osrednje ime tega dela pa Luka Dončić s 30 točkami, 7 skoki in 5 asistencami. Jasno je bilo, da bo za preobrat potreboval pomoč soigralcev.Dončić je dobro začel tretjo četrtino in po 6 minutah četrtine s sijajno asistenco Willieju Cauleyju Steinu (v spodnjem videu) dopolnil trojni dvojček - 32 točk, 13 skokov, 10 asistenc.Gostje so še naprej narekovali ritem igre in vodili z 79:70, ko so pri Dallasu zaradi štirih osebnih napak na klop poklicali Kristapsa Porzingisa. To se je poznalo tudi pri rezultatu, Biki so se oddaljili na +17 (87:70). Ob koncu četrtine se je poznala utrujenost Dončića, ki je v tem delu igre dosegel le 4 točke, gostje pa so zaostajali z 75:89.Gostje so na začetku zadnje četrtine namenili nekaj počitka Dončiću, njegovi soigralci pa se niso zmogli približati Bikom in so do njegove vrnitve zaostajali za 16 (83:99).Ljubljančan je hitro podelil tri nove asistence, vendar pa ni mogel lastnoročno obrniti rezultata v korist Dallasa. Njihovi tekmeci so pred zadnjimi 5 minutami vodili s 105:92 in v zaključku zanesljivo ubranili prednost. Nosilci Dallasa so zadnjo minuto in pol presedeli na klopi.Na preostali že končani tekmi so New York Knicks v gosteh presenetili Boston Celtics s 105:75.Keltom je pripadala vloga favorita, saj so imeli najboljši izkupiček na Vzhodu in so dobili zadnjih pet tekem. A Newyorčani se na to niso ozirali in so prvo četrtino dobili za 11 (28:17), ključno prednost pa so si priigrali v tretji četrtini, v kateri so dosegli 12 točk več od domačinov in so pobegnili na 75:50.Pri New Yorku sta bila najbolj razpoloženaz 20 točkami in 12 skoki terz 19 točkami.Pri Bostonu je bil prvi strelecs 25 točkami, povratnik po poškodbipa je na svoji prvi tekmi sezone v 20 minutah prispeval 9 točk in 4 asistence.Dallas Mavericks - Chicago Bulls 101:117 (Dončić 36 točk, 16 skokov in 15 asistenc v 38 minutah)Boston Celtics - New York Knicks 75:105