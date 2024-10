Cilj Cedevite Olimpije v Laktaših: tri v vrsto

Košarkarji Cedevite Olimpije se po domačih zmagah nad Splitom in Lietkabelisom znova podajajo na pot, že danes ob 17. uri bodo z Igokeo odigrali prvo tekmo 5. kola v ligi ABA. Tretji par točk v jadranski ligi lovijo proti izkušeni zasedbi Igokee, ki je s polovičnim izkupičkom s prvih štirih tekem poravnana z zmaji.

»V njihovi igri je veliko hitrih akcij, odprtih metov za tri točke in, kar nam v letošnji sezoni povzroča največ težav, skokov v napadu. Izkoristiti moramo pozitivno energijo z zadnjih tekem in iskati prave rešitve v napadu,« napoveduje Đorđe Adžić, ki še vedno nadomešča glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića. Črnogorec se je po operaciji hrbta že vrnil v Ljubljano, v Laktaše pa preventivno ni odpotoval. Iz Stožic prihajajo pozitivne vesti tudi glede okrevanja Bryntona Lemarja, ki je nekje na polovici odsotnosti s parketa, znova ga bo občinstvo lahko pozdravilo novembra.

Ljubljanske košarkarje največ dela čaka pri pokrivanju hitrih organizatorjev igre Igokee. FOTO: Cedevita Olimpija

»V Laktaših nas čaka težka tekma, gostovanja pri Igokei so vedno zahtevna. Po torkovi tekmi smo sicer imeli malo časa za pripravo, a pred odhodom na pot smo opravili dober trening. Smo polni pozitivne energije in motivirani, da zabeležimo novo zmago,« pred današnjim gostovanjem napoveduje Žiga Daneu.

Košarkarji Krke so minuli teden že v sredo v Zagrebu zabeležili pomembno zmago proti Ciboni, tokrat bodo na svojo tekmo čakali vse do nedelje zvečer, ko v dvorano Leona Štuklja prihajajo košarkarji Studentskog centra. Gostje so sezono začeli dobro in so že pri dveh zmagah, Krka pa lovi svoj drugi par točk.

Najbolj privlačna tekma 5. kola v ligi ABA bo na sporedu v ponedeljek ob 19. uri, ko bodo v Podgorici pri Budućnosti gostovali košarkarji Crvene zvezde.