S poznanstvi Novaka Đokovića na Jadran, s Slovencema Dubaj lovi še evroligo

Jadranska košarkarska družina je pred sezono 2024/25 znova odprla svoja vrata, tokrat na bližnji vzhod, in v svoji sredini pozdravila novince iz Dubaja. Projekt z močnim balkanskim pridihom je v prvih tekmah navdušil s polnimi tribunami in dobrimi igrami, za kar sta v veliki meri zaslužna tudi Klemen Prepelič in Jurica Golemac, ambicije pa segajo mnogo višje. Vse do evrolige, s katero je Dubaj že nekaj let v resnih pogovorih.

Spomladi je v košarkarskih krogih ob Jadranu završalo, namigovanja o vstopu Dubaja v ligo ABA so dobivala vse bolj konkretno podobo. A ideja ni nastala čez noč, pojasnjuje alfa in omega projekta, Sarajevčan Dejan Kamenjašević. »Pred desetimi leti sem prvič prišel v Dubaj in tu ustanovil košarkarsko akademijo, videl sem ogromen potencial in takrat sem dobil idejo, da tukaj ustvarimo najboljše košarkarsko moštvo v regiji. Želel sem pripeljati Dubaj v Evropo in Evropo v Dubaj,« pojasnjuje menedžer moštva, ki je svoje najboljše košarkarske trenutke preživel v Španiji, kjer je zatočišče našel med vojno.

Kamenjašević je imel idejo, v lokalnih veljakih predvsem s področja gradbeništva je našel prave sogovornike, ki so na svojo stran dobili oblasti v Dubaju in zgodba je dobila finančno zaledje. Leta 2019 je svoja vrata odprla moderna Coca Cola Arena za 17.000 gledalcev in projekt BC Dubai je dobil zeleno luč, da gre v lov za Evropo. »Pogovori z ligo ABA niso bili lahki, bilo je veliko metanja polen pod noge, redki so razumeli, da gre za veliko priložnost regionalnega tekmovanja. Imeli smo malo sreče, da smo imeli zgrajeno areno in vse pripravljeno, ko je udaril covid in takrat smo izkoristili priložnost,« Kamenjašević pojasnjuje, kako so se začeli pogovori o sodelovanju v ABA ligi. Izpad prihodkov zaradi pandemije je načel finančno strukturo tekmovanja, ki je v Dubaju videlo tudi »molzno kravo« s praktično neomejenim proračunom. A ni povsem tako.