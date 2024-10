Cedevita Olimpija tretjič uspešna v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo z dobrimi predstavami v evropskem pokalu. V četrtem nastopu so zabeležili tretjo zmago. V Stožicah so bili boljši od litovskega Lietkabelisa iz Panevežysa s 76:72.

Ljubljančani so z novo zmago potrdili ambicije po uvrstitvi v izločilne boje evropskega pokala, kamor se bo iz desetčlanske skupine uvrstilo prvih šest klubov. Do konca predtekmovanja je še štirinajst tekem. Naslednjo bo Cedevita Olimpija igrala 23. oktobra proti Arisu v Solunu.

Cedevita Olimpija je upravičila vlogo favorita, a glede na to, da je na začetku drugega polčasa vodila že z 22 točkami razlike, se je morala za zmago kar močno potruditi.

Jaka Blažič je dodal 14 točk. FOTO: Cedevita Olimpija

Gostje, ki še nimajo zmage v evropskem pokalu, so se sredi tretje četrtine približali na vsega štiri točke zaostanka (52:48), na srečo pa so tudi tudi obstali. Domači so še do konca tretjega dela igre razliko znova povišali na dvomestno številko in relativno mirno prišli do dveh točk.

Največ točk za Cedevito Olimpijo sta dosegla Devin Robinson (17 točk, met iz igre 7:9, 5 skokov) in Jaka Blažič (14 točk, 5 skokov), po deset pa sta jih dodala DJ Stewart (6 skokov) in Devante Jones (5 podaj, 4 skoke).