V Tivoliju padel žilavi Split, junak zmage Devin Robinson

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 4. krogu lige Aba v dvorani Tivoli pred 1400 gledalci premagali Split s 76:74 (13:17, 31:34, 53:52). Ljubljančani so po uvodnih dveh porazih zabeležili drugo zaporedno zmago v ligi Aba in se s polovičnim izkupičkom po štirih krogih tekmovanja prebili v zgornjo polovico razpredelnice. V dvorani Tivoli so v dramatični končnici premagali Split s 76:74.

Ljubljančani so težje od pričakovanj prišli do dveh točk. Podatek, da je bila najvišja prednost Cedevite Olimpije v vseh 40 minutah pet točk, zgovorno priča o izenačenem dvoboju. Odločitev o zmagovalcu je padla dobesedno v zadnji sekundi.

Cedevita Olimpija je pri neodločenem izidu 74:74 krenila v zadnji napad, odgovornost za zadnji met pa je prevzel Devin Robinson, ki je z zvokom sirene žogo poslal skozi mrežico.

Jaka Blažič je prispeval 10 točk. FOTO: Aleš Fevžer/ABA

Američan je z 20 točkami zabeležil svoj najboljši dosežek za klub iz Stožic – v statistiko je dodal še pet podaj in štiri skoke –, ključno vlogo pa je odigral tudi Aleksej Nikolić, ki je trojke metal 5:7 in zbral 17 točk.

Naslednji teden bo Cedevita Olimpija v torek gostila litovski Lietkabelis v evropskem pokalu, v petek pa jo čaka gostovanje pri Igokeji.