Z Litovci, hitrimi na sprožilcu, ima Olimpija neporavnane račune

V poznem sobotnem popoldnevu so gledalci v dvorani Tivoli pospremili še enega v vrsti magičnih trenutkov, ki jih v bogati skupni zgodovini Olimpije in legendarne dvorane pod Rožnikom ne manjka. Tako kot dve leti nazaj na istem parketu (a pred mnogo bolj polnimi tribunami) Jaka Blažič proti Partizanu je proti Splitu v ospredje stopil Devin Robinson in še enkrat potrdil, da je vodstvo ljubljanskega moštva z njegovim prihodom zadelo v polno.

Devin Robinson navdušuje z atletskimi sposobnostmi v raketi, ob dolgem koraku ima tudi silovit odriv. FOTO: Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

Gradnja moštva iz sezone v sezono praktično od temeljev navzgor je pogosto loterija, sploh ko gre za tuje košarkarje, ki s posebnostmi igre na jadranskem prostoru nimajo izkušenj. Kako dobro delo je opravil športni direktor, bo pokazal čas, za izbiro Devina Robinsona si nedvomno zasluži visoko oceno.

Z 203 centimetri 29-letni Američan ni tipični igralec na položaju številka štiri, prav tako v nasprotju z večino sodobnih krilnih centrov ni prav dober strelec z razdalje. A je zato igralec, ki je nekaj izkušenj nabral tudi v ligi NBA, ob študentski košarki ter razvojni ligi pa v Evropi igral še za Ulm in Manreso, izvrsten pri prodorih v raketo in metu s polrazdalje, »pozabljeni« veščini moderne košarke. »V napadu je bil odličen, celo moštvo se je strinjalo, da mu bomo ob koncu zaupali in zadnjo akcijo smo narisali zanj,« v sposobnosti Američana verjame trener Đorđe Adžić, ki se je dobro znašel ob daljši odsotnosti Zvezdana Mitrovića, kapetan Blažič pa je napeto končnico s Splitom, ki je v ospredje izstrelila novega tivolskega junaka, pospremil takole: »Vse je bilo jasno, vedeli smo, kje v raketi se počuti najbolje, s polrazdalje je res nevaren in super se je izšlo.«

Za zmago na tekmi z Lietkabelisom moramo ostati osredotočeni na naša pravila. Imamo načrt, ki se ga moramo držati. Derek Ogbeide

Povsem na začetku sezone je Robinson še imel nekaj težav z agresivno obrambo nasprotnikov in omejenim prostorom v raketi, v zadnjem obdobju si tudi v končnici zna pripraviti svoj met, ki z visokim lokom zelo pogosto leti skozi obroč. Na uvodu v sezono je Robinson z več kot 16 točkami na tekmo prvi strelec Ljubljančanov, njegove točke so še bolj dragocene zaradi podaljšane odsotnosti rojaka Bryntona Lemarja, ki je bil ob Alekseju Nikoliću glavna nevarnost za nasprotnika z razdalje.

Litovci hitri na sprožilcu

Zgoščen oktobrski spored Cedevita Olimpija nadaljuje na domačem parketu, v Stožice danes (18.30) prihaja litovski Lietkabelis, ki je v sezoni 2022/23 dvakrat že vzel mero zmajem v evropskem pokalu in v povprečju proti Olimpiji dosegel kar 99 točk na tekmo.

Derek Ogbeide vse bolje deluje pod košem, Devin Robinson je neustavljiv v raketi. Foto Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija

Začetek sezone za pomlajene Litovce ni bil uspešen, a Adžić svari pred podcenjevanjem: »Ekipa je sestavljena iz mladih litovskih igralcev, ki so širši javnosti manj poznani, in nekaterih izkušenih imen. Igrajo zelo agresivno obrambo z veliko prevzemanja, v napadu bomo morali zato igrati zelo pametno in se na ostro obrambo prilagoditi. V napadu zelo radi mečejo od daleč, veliko pa se gibajo tudi brez žoge.«

V Stožice prihaja mlado, motivirano moštvo, ki se lahko »razleti« po parketu, podobno kot so zmaji spomladi v končnici lige ABA občutili proti neobremenjeni beograjski Megi in obstali v četrtfinalu. S tretjo zmago bi Olimpija ostala v igri za vrh v skupini B, po treh tekmah so neporaženi še Bourg, Valencia in zadnji nasprotnik na evropskih parketih Turk Telekom iz Ankare. »Sezono smo začeli nekoliko zadržano, a se spoznavamo kot ekipa in vse bolje tudi igramo. Veliko se skušamo učiti tudi tekom samih tekem in 'v živo' izboljšati naše predstave,« napoveduje iz tekme v tekmo boljši center Derek Ogbeide, na zadnjih treh je vselej dosegel 10 točk ali več.