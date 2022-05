»Cro« Olimpiji na dveh bregovih

V nadaljevanju preberite:

Dnevi košarkarske evforije v Ljubljani so bili balzam za športne oči in ušesa. Lepo je bilo videti in slišati polne Stožice, obujati spomine na še lepše obdobje in zadnje evroligaške spektakle, predvsem tiste, ki so pred desetletjem do vrha napolnili največjo slovensko dvorano.avdušenje prvega moža Atlantic Grupe Emila Tedeschija ob žal za desetinko ali dve prepozno zadeti trojki Jacoba Pullna me je po malem raznežilo, mi zarosilo oči. Končno sem videl navdušenca, kot ga videvamo v NBA, Dallasovega lastnika Marka Cubana, skoraj Slovenca. Ugledni in uspešni hrvaški poslovnež je dobil manjše zadoščenje, vsaj upam, in dodaten zagon, da se ne ustavi zgolj pri občasnih petih minutah slave v drugi evropski ligi.