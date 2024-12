Dallas brez Dončića s kolektivno igro do zmage

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA v gosteh premagali Phoenix Suns z 98:89. Slovenskega zvezdnika Luke Dončića zaradi poškodbe, ki jo je staknil na božični tekmi, ni bilo v kadru teksaške ekipe.

Mavericks so na dvoboju vodili od začetka do konca, največ za 18, pri tem pa je Kyrie Irving dosegel 20 točk, Daniel Gafford jih je dodal 16, po 15 še s klopi Spencer Dinwiddie in Maxi Kleber.

Slovenski as je na božični dan proti Minnesoti utrpel poškodbo leve mečne mišice. Kot je v petek poročal ESPN, Dončića zavoljo poškodbe čaka vsaj enomesečna odsotnost s parketa.

A je Dallas kljub nekaj težavam v tretji četrtini, ko sta bila zaradi manjšega pretepa pri Mavs izključena Naji Marshall in P.J. Washington, pri Soncih pa Jusuf Nurkić, znova prikazal dobro predstavo brez slovenskega virtuoza in dosegel 20. zmago v sezoni. Dallas ostaja na četrtem mestu zahodne konference.

Kevin Durant ni imel dovolj pomoči soigralcev. FOTO: Mark J. Rebilas/USA Today Sports

Phoenix je medtem zabeležil 15. poraz (15-15) in je deseta ekipa zahoda. Za Suns je sicer 35 točk prispeval Kevin Durant, a ni imel dovolj pomoči soigralcev. Royce O'Neale je dodal 14 točk, Bradley Beal pa 11.

Dallas naslednja tekma čaka že danes ponoči po slovenskem času, ko bo ob 4. uri zjutraj gostoval pri Portlandu.

Izidi:

Orlando Magic – New York Knicks 85:108

Boston Celtics – Indiana Pacers 142:105

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs 87:96

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 112:113

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 124:132

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers 135:149

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 89:98

LA Clippers – Golden State Warriors 102:92