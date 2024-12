Poškodovani Luka je hitro spoznal, da je zabave konec

V nadaljevanju preberite:

V Dallasu ima hudič mlade, moštvo s šampionskimi ambicijami se nikakor ne izvije iz primeža nenehnih poškodb nosilcev igre. Božični poraz z Minnesoto z 99:105 bo kljub junaškemu jurišu v zaključku in skoraj nadoknadenemu zaostanku 28 točk sredi tretje četrtine hitro utonil v pozabu, v spominu bo ostal odhod Luke Dončića z bolečo grimaso v garderobo. Teksašani se bojijo, da bo kar nekaj časa preživel stran od parketa, v rehabilitacijskih centrih.

Športniki se najbolj bojijo poškodb, do katerih pride brez kontakta s tekmecem, takrat popustijo vezi ali mehko tkivo. Tako je bilo tudi tri minute pred koncem prvega polčasa tekme med Dallasom in Minnesoto, ko je Dončić med običajno akcijo naenkrat zastal, pogledal klop in zahteval menjavo. Slovenski zvezdnik je le obstal na parketu, Dallas ga je z minuto odmora naposled uspel spraviti z igrišča in s pomočjo fizioterapevtov je odšel v slačilnico.

Kako dolgo bo v sezoni 2023/24 najboljši strelec sezone odsoten z igrišč, ostaja uganka, pri poškodbah mišic je potek okrevanja težko z gotovostjo napovedati. Po magnetni resonanci in dodatnih pregledih bo jasno, kako resna je natrganina leve mečne mišice. Pri športnikih so razdeljene na tri stopnje: prva stopnja zaznamuje blago načeto mišico, ki za okrevanje potrebuje nekaj dni mirovanja, športnik pa se na igrišče lahko vrne po tednu ali dveh. Druga stopnja pomeni dva tedna popolnega počitka in terapij in vrnitev na tekme po mesecu dni, tretja pa označuje povsem strgano mišico in več mesecev dolg počitek.