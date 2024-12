Dallas z Dončićem na božični večer z Minnesoto

Lepo božično darilo so iz lige NBA dobili slovenski navijači Luke Dončića. Košarkarji Dallas Mavericks bodo ob 20.30 gostili Minnesoto Timberwolves, tekmeca v zadnjem finalu zahodne konference. Na božični večer bodo še štiri tekme.

Dallas je po slabšem začetku in izkupičku 5:7 dosegel 14 zmag na zadnjih 17 tekmah in trdno drži mesto v končnici. Dončić je zaradi težav s poškodbami nekaj tekem izpustil, zdaj pa je nazaj in je v dobri formi. Nazadnje je proti Portlandu za zmago s 132:106 dosegel 29 točk, 7 asistenc in 7 skokov, čeprav je izpustil zadnjih 10 minut.

Dončić praviloma blesti na božičnih tekmah, v povprečju dosega 36,3 točke.

Minnesoti v tej sezoni ne gre po načrtih, ima po 14 zmag in porazov.

Današnje tekme:

New York – San Antonio (18.00)

Dallas – Minnesota (20.30)

Boston – Philadelphia (23.00)

Golden State – LA Lakers (2.00)

Phoenix – Denver (4.30)