Dallas in Luka Dončić sta bila boljša že trikrat

V ligi NBA sta na sporedu finalni seriji v obeh konferencah. V zahodni bodo oči slovenske javnosti uprte v Luko Dončića, ki bo z Dallasom izzval Golden State s Stephenom Curryjem in Klayem Thompsonom. Na vzhodu se bosta za veliki finale udarila Miami in Boston.

Dallas je s sijajnim Dončićem v konferenčnem polfinalu presenetil Phoenix. Sonca, sicer najboljše moštvo rednega dela lige NBA, so bila na zadnji tekmi nemočna proti razpoloženim Teksašanom. Ti so že po polčasu povsem dotolkli varovance Montyja Williamsa in si s prepričljivo zmago 123:90 zagotovili prvi nastop v finalu zahodne konference po letu 2011.

Takrat je Dallas na krilih kasnejšega najkoristnejšega igralca finala Dirka Nowitzkega in zdajšnjega trenerja Jasona Kidda celo osvojil ligo NBA, potem ko je v finalu s 4:2 v zmagah ugnal zvezdniški Miami z LeBronom Jamesom, Dwyanom Wadom in Chrisom Boshem. V naslednjih 11 letih je nato Dallas ob šestih uvrstitvah v končnico prav tolikokrat izgubil v prvem krogu.

Na Dončićevih krilih do prvega presenečenja

Nowitzki je bil v dvorani v Phoenixu, ko je Dončić na sedmi tekmi s 35 točkami, od tega 27 v prvem polčasu, ter 10 skoki pokazal, kdo je najboljši igralec v seriji. Po tekmi sta si Nowitzki in Dončić izmenjala nekaj besed, bržčas tudi na temo edinega naslova Dallasa izpred 11 let. Dončić vsaj za zdaj odločno stopa po Nemčevih stopinjah in pod pritiskom deluje še bolje.

Luka Dončić ima v Dirku Nowitzemu, ki je leta 2011 z zdajšnjim trenerjem Dallasa Jasonom Kiddom popeljal Dallas do edinega naslova prvakov v NBA, pravšnjega mentorja. FOTO: Mark J. Rebilas/Usa Today Sports

Slovenski as tako rekoč od časov igranja v evroligi ne pozna pritiska in na najpomembnejših tekmah prek luže iz sebe iztisne še nekaj več. Tudi njegovi soigralci so bili tokrat za razliko od prvih treh tekem v Phoenixu na sedmi bolj razpoloženi. Odločilno sta k zmagi svoje prispevala še Spencer Dinwiddie (30 točk) in Jalen Brunson (24). Skupaj je trojica branilcev Dallasa dosegla vsega točko manj od celotnega izkupička Phoenixa.

Dallas je precej izboljšal predvsem igro v obrambi, potem ko je po prvih dveh tekmah na to temo poslušal številne kritike. Tudi Dončić, ki sta ga Devin Booker in Chris Paul vseskozi napadala in posledično Phoenix povedla v vodstvu z 2:0.

Na zadnjih dveh tekmah je bila zgodba obratna. Dončić je neumorno napadal vsakogar na poti do obroča, svoje so pristavili tudi ostali. Na šesti tekmi so Kiddovi varovanci tekmece ustavili pri 86, na zadnji sedmi pa pri 90 točkah, poraz pa bi lahko bil celo višji, a je Kidd v zadnji četrtini lahko spočil svoje nosilce.

Luka v končnici povsem drugačna zver

Odzivi na uspeh Teksašanov so bili v ameriških medijih enotni: Presenetljivo visok poraz prvih favoritov za končno slavje ter izjemna predstava Dallasa z Dončićem na čelu. »Vedeli smo, da so vsi stavili na Phoenix, a vsa garderoba je verjela. Igrali smo odlično, dali smo vse od sebe,« je po tekmi razlagal Dončić. Ta v letošnji končnici na desetih obračunih v povprečju dosega 31,5 točke, 6,6 podaje ter 10,1 skoka na tekmo in 1,9 ukradene žoge na tekmo.

Triindvajsetletnika so mnogi po blesteči predstavi na sedmi tekmi oklicali za najboljšega igralca letošnje končnice, Ljubljančan pa je si želi, da bi dosedanji uspehi predstavljali zgolj pol poti do ultimativnega cilja, ki si ga je zadal ob prihodu v NBA.

Osvojitev šampionskega prstana je namreč oddaljena osem zmag. Naslednji na poti do morebitnega velikanskega presenečanja pa so bojevniki. Golden State ima precej več izkušenj z zmagovanjem na najvišji ravni kot zdajšnja zasedba Dallasa.

Nenazadnje je pod vodstvom Stephena Curryja, Klaya Thompsona in obrambnega generala Draymonda Greena ekipa slavila trikrat med letoma 2015 in 2019, ko je petkrat zapovrstjo igrala v finalu. Ob zadnjih dveh naslovih leta 2017 in 2018 je bil del ekipe tudi Kevin Durant, ki je kasneje odšel k Brooklynu.

Na strani bojevnikov izkušnje

»Staroselci« pri Golden State imajo neprecenljive izkušnje, z mlajšim jedrom ekipe, ki ji poveljuje Jordan Poole, pa so še bolj nepredvidljivi in hitri pri prehodu v napad. Dallas je v rednem delu našel način, kako se jim zoperstaviti. Dobili so tri obračune od štirih v rednem delu, a prav na nobeni tekmi Golden State ni bil brez kadrovskih težav.

Na prvi ob zmagi Dallasa z 99:82 je manjkal Thompson, na drugi, ki jo je prepričljivo dobil Golden State s 130:92 je manjkal Green. Ob uspehu Dallasa v gosteh s 107:101 sta manjkala tako Green kot Thompson, na zadnji medsebojni tekmi, Dallas jo je dobil s 122:113, pa vnovič ni bilo Greena.

Če bojevniki na nobeni od tekem niso bili v polni postavi, pa je bil Dončić na vseh štirih obračunih najboljši strelec. V povprečju je dosegal 31,5 točke, 9 skokov in 5,5 podaje na tekmo. Ob koncu sezone je bil Dallas malenkost prekratek, Golden State pa je zadržal tretje mesto na zahodu in s tem v primerjavi z naslednjimi tekmeci tudi prednost domačega terena v finalu zahoda.

Serija se bo začela v noči s srede na četrtek ob 3. uri, vse nadaljnje tekme pa bodo potekale v razmaku dveh dni.

Najboljši šesti igralec sezone Tyler Herro je Miamijev veliki adut. FOTO: Bill Streicher/Usa Today Sports

Na vzhodu za finale Miami in Boston

Finalna serija vzhoda bo na vrsti dan prej, ko se bosta udarila Miami in Boston. Prvi niso imeli pretiranih težav z Atlanto (4:1) in Philadelphio (4:2), na poti do prvega finala po mehurčku na Floridi pred dvema letoma pa jim stoji Boston z izjemnim Jaysonom Tatumom.

Obračun Jimmy Butler – Tatum bo eden ključnih v seriji, pomembne pa bodo tudi vloge preostalih. Pri Bostonu bodo upali na povratek Roberta Williamsa pod košem, Miami pa bo skušal ob odsotnosti Kyla Lowryja razliko napraviti predvsem z daljšo klopjo na čelu z najboljšim šestim igralcem lige NBA Tylerjem Herrojem in povratnikom Victorjem Oladipom.

V sezoni sta si ekipi razdelili plen, obe sta slavili po dvakrat. Manjša vloga favorita pa kljub statusu prvega nosilca vročice pripada keltom, ki so na poti do konferenčnega finala pometli z Brooklynom Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga ter nato izločili lanske prvake Milwaukee (4:3) z Giannisom Antetokounmpom.