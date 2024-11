Dallas je tudi brez načetega Dončića našel recept za Oklahomo

Pri Dallasu je po napornem tednu, ki se za njih ni odvijal po željah, na klopi obsedel Luka Dončić, ki čuti nekaj bolečin in je preventivno dobil odmor za tekmo z Oklahomo. Proti tekmecu, ki meri na sam vrh lige NBA, se je to zdelo kot vnaprej podpisana predaja, a so rezervni igralci Dallasa odigrali odlično in zmagali s 121:119. Po vrnitvi je blestel PJ Washington s 27 točkami in 17 skoki.

Dallas je med vikendom končal niz štirih porazov in premagal San Antonio, a ob tem za krajši čas izgubil Dončića, mediji v Dallasu so poročali, da bo nedeljsko tekmo izpustil preventivno, da preprečijo hujšo poškodbo. A čeprav trener Jason Kidd na razpolago ni imel Dončića, ni obupal, zdravstveno stanje načetega Dallasa je namreč iz dneva v dan boljše, velika okrepitev je bila vrnitev Washingtona v začetno peterko, mnogo bolje so Teksašani z njim v postavi zapirali prostor pod svojim obročem.

Kyrie Irving je prevzel dirigentsko paličico in vodil igro Dallasa. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Podobno kot lani v končnici je tudi tokrat Washington najboljšo predstavo sezone prihranil za Oklahomo, v prvi četrtini je s tremi trojkami skupaj s Kyriejem Irvingom pomagal ustvariti 10 točk prednosti Dallasa, ki pa se je hitro stopila. Do polčasa sta se moštvi izmenjavali v vodstvu, tekma pa se je prelomila v prvi polovici zadnje četrtine, ko je Dallas ušel na 14 točk prednosti. Washington je povzročal preglavice s prodori, Irving prav tako, dve pomembni trojki je zadel še Spencer Dinwiddie.

Ko je Irving dve minuti pred koncem potopil trojko za +10, se je tekma zdela odločena, a je nato Dallas igral brezglavo in izgubljal žoge, Oklahoma pa se je vrnila v igro. Ob zaostanku treh točk so imeli zadnji napad na tekmi, nad Shaiom Gilgeous-Alexandrom je Dinwiddie naredil pameten prekršek, prvi prosti met je zvezdnik zadel, drugega namerno zgrešil, Oklahoma je prišla do skoka in meta za tri, ki pa je bil prekratek in napeta končnica se je končno razpletla v prid Dallasa.

Washington je bil ob odsotnosti Dončića tudi prvi strelec gostov s 27 točkami, zadel je vseh 10 prostih metov. Še bolj pomembnih je bilo 17 skokov, prav skoki so bili namreč ob njegovi odsotnosti (in poškodbi Derecka Livelyja) rak rana Dallasa v tednu, ko niso našli poti do zmage.

Irving je dodal 23 točk in šest asistenc, namesto Dončića je v prvi postavi začel Quentin Grimes, ki je poleti okrepil Dallas, in dosegel 10 točk v 20 minutah. S klopi sta Jaden Hardy in Naji Marshall prispevala vsak po 13 točk, Daniel Gafford, ki se je tokrat preselil na klop, pa 11 točk in 12 asistenc.

Pri Oklahomi, ki prav tako pogreša številne poškodovane igralce, je Gilgeous-Alexander dosegel 36 točk in 8 asistenc, center Jalen Williams pa 27 točk. Naslednja tekma Dallas čaka v noči na sredo, ko bodo gostili New Orleans, tekma bo štela tudi za NBA pokal.

V noči na ponedeljek so igrali tudi košarkarji Denverja, ki so bili brez Nikole Jokića brez moči v Memphisu in izgubili z 90:105. Na parketu je dobrih 13 minut preživel rekonvalescent Vlatko Čančar in v tem obdobju dosegel dve točki in skok.

Liga NBA:

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 121:119

Washington 27 in 17 skokov, Irving 23, Hardy in Marshall 13; Gilgeous-Alexander 36, Williams 27.

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 90:105

Strawther 19, Murray in Braun 13, Čančar 2 in 1 skok; Jackson ml. 20, Wells 15.

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 120:117

Indiana Pacers - Miami Heat 119:110

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 128:114

Washington Wizards - Detroit Pistons 104:124

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 114:110

New York Knicks - Brooklyn Nets 114:104

Chicago Bulls - Houston Rockets 107:143

LA Clippers - Utah Jazz 116:105