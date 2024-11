Dončić s soigralci znova potegnil krajšo v razburljivem finišu

Košarkarji kluba Dallas Mavericks so z Luko Dončićem na čelu doživeli še četrti zaporedni poraz v ligi NBA. Tokrat so po razburljivi končnici klonili na gostovanju v Salt Lake Cityju, kjer so bili s 115:113 boljši tudi igralci domače zasedbe Utah Jazz.

Potem ko so Teksašani v zadnji četrtini, v kateri je – mimogrede – Američan Naji Marshall s prekrškom (udarcem po očeh) poškodoval in onesposobil prvega zvezdnika Utaha, Finca Laurija Markkanena, izničili zaostanek 16 točk (85:101) in prešli celo v vodstvo (108:110), se je že zdelo, da bodo vendarle prekinili črni niz. Toda v odločilnih trenutkih so gostitelji, ki so obupno štartali v to sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu, ohranili mirnejšo kri in na koncu zasluženo slavili tesno zmago.

John Collins je zabil za zmago Utaha. FOTO: Rob Gray/Usa Today Sports

Največ zaslug za uspeh Utaha, šele prvega domačega v tem prvenstvu (po petih zaporednih porazih!), je imel Američan John Collins, ki je – vštevši zmagoviti koš – dosegel 28 točk. Najboljši strelec tekme je bil sicer znova Dončić, ki je v 38 minutah zbral 37 točk – prosti meti 7:7, za dve: 9:12, za tri: 4:13. Ob tem je v statistiko vpisal še sedem skokov, devet asistenc in eno ukradeno žogo, medtem ko je tri izgubil.

Za Dallas, ki je igral brez Kyrieja Irvinga, je Marshall dodal 19 točk, dve manj pa je prispeval Klay Thompson. V domači zasedbi je bil z 20 točkami drugi najbolj učinkovit filipinski reprezentant Jordan Clarkson, Collin Sexton jih je dodal 16, Kyle Filipowski in Keyonte George pa po 14. Markkanen, ki je po omenjenem prekršku zaradi težav z vidom predčasno končal tekmo, se je ustavil pri 13 točkah.