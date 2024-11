Dallas v eni četrtini spektakularno zmlel San Antonio (VIDEO)

Ritem tekem v ligi NBA ne popušča. Dallas in San Antonio sta se merila v teksaškem derbiju, ki je zanesljivo pripadel gostiteljem (110:93). Luka Dončić in soigralci so zmleli goste v spektakularni tretji četrtini, ki so jo dobili z izidom 38:18. Ljubljančan je v 28 minutah igre zbral 16 točk (za tri 3:9, za dve 3:7, prosti meti 1:3), šest skokov, šest asistenc in dve ukradeni žogi.

V resnici med zmagovalci ni izstopal nihče, četudi so nasuli 110 točk. Prva strelca Dallasa sta bila namreč Kyrie Irving in Daniel Gafford s po 22 točkami, pri San Antoniu je bil najučinkovitejši Zach Collins (20 točk). Niti en igralec si ni na tej tekmi pripisal dvojnega dvojčka.

Dončić, ki je v zadnjih petih tekmah povprečno dosegal 27,6 točke, je resda prispeval 16 točk, kar je manj od njegovega povprečja, vendar je njegova vsestranska igra kljub temu močno vplivala na potek tekme. Dončić je v prvi četrtini začel z močnim ritmom, ko je dosegel trojko s korakom nazaj in popeljal Dallas v vodstvo. V drugi četrtini je nadaljeval z dobrim metom in dosegel še dve trojki, med drugim tudi eno ob podaji Gafforda.

Luka Dončić in Charles Bassey (št. 28) FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Dončić je bil ključnega pomena tudi v tretji četrtini, ko je z dvema prodoroma do koša in uspešnim metom povečal prednost Dallasa. Njegova prisotnost na igrišču je bila očitna, saj je poleg točk prispeval še 6 podaj in 6 skokov, kar je pripomoglo k stabilnosti ekipe. Dončić je v zadnjih petih tekmah povprečno igral 38 minut na tekmo, tokrat pa je zaradi velike prednosti Dallasa igral le 28 minut.

Naslednji izziv že v noči na ponedeljek

Luka Dončić ne bo imel na voljo dolgega počitka do naslednje tekme v ligi NBA. Košarkarji Dallasa bodo namreč že v ponedeljek ob 1.00 po slovenskem času gostovali v Oklahomi, kar bo velik izziv. Oklahoma je namreč vodilno moštvo zahodne konference, pri čemer pa je spodbudno, da je Dallas tam dobil zadnji medsebojni tekmi, in sicer v četrtfinalu letošnje končnice.