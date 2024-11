Nikola Jokić s trojnim dvojčkom zasenčil Luko Dončića, odločil pa Michael Porter

Košarkarji Dallasa so v rednem delu lige NBA doživeli tesen poraz proti Denverju. Kljub 43 točkam Kyrieja Irvinga in 24 slovenskega asa Luke Dončića so tekmeci na domačem parketu s 122:120 slavili po košu Michaela Porterja 6,5 sekunde pred koncem.

V tesnem obračunu so se na koncu pete zaporedne zmage veselili domačini iz Denverja. Ti so zdaj napredovali na četrto mesto zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 7-3. Dallas je drugič zapovrstjo tesno izgubil, potem ko je 48 ur pred tem priznal premoč še Phoenix (113:114). S petimi zmagami in petimi porazi je Dallas v spodnji polovici zahoda.

Tokrat so Teksašani predvsem na krilih Irvinga držali stik z Denverjem. Dosegel je 43 točk iz igre pa zadel 17 od 22 metov, od tega šest od osmih za tri točke. Zadnja dva meta z razdalje je sicer zgrešil.

Zadnji dve minuti sta ekipi začeli poravnani na 118:118, nato pa je Irving zadel zahteven met za 120:118. Dončić je na drugi strani pobral skok, a kasneje v napadu zgrešil trojko za povišanje vodstva. Nikola Jokić je izenačil 49 sekund pred koncem, Irving pa je bil sprva prekratek za tri.

Vsega šest sekund pred koncem je Porter po preigravanju zadel s štirih metrov za vodstvo domačih, zadnji met na tekmi pa je za zmago zgrešil Irving, Daniel Gafford (16 točk), pa pod košem ob Jokiću ni uspel priti do odbite žoge.

»To je prazna predstava. Seveda je dober občutek, ko dosežeš nekaj košev in v napadu igraš učinkovito. Toda na koncu me bega, kako je Porter zadel lep met, potem ko sem ga prisilil stran od črte za tri točke,« je po tekmi za spletno stran Dallasa dejal Irving.

»Borili smo se, energija je bila prava, a moramo pohvaliti tudi tekmece. V ključnih trenutkih so dobro odigrali, ujeli nekaj odbitih žog. Jokić je v napadu dobil nekaj skokov, če bi ena od teh žog pristala v naših rokah, bi bil razplet drugačen,« pa je dodal trener Dallasa Jason Kidd.

Dončić je dvoboj končal s 24 točkami, devetimi skoki in devetimi podajami. Iz igre je zadel devet od 19 metov, od tega dva od osmih za tri točke. Izgubil je pet žog v 40:51 minute na parketu.

Pri Denverju je nov trojni dvojček dosegel Jokić, obračun je sklenil s 37 točkami, 18 skoki in 15 podajami. Še pet ostalih igralcev je preseglo dvomestno število točk, Jamal Murray jih je dodal 18, Porter pa 17.

Vlatka Čančarja zaradi poškodbe gležnja vnovič ni bilo v kadru Denverja, ki bo naslednjič igral v noči s petka na soboto proti New Orleans Hornets.

Dallas naslednja tekma čaka v noči s torka na sredo, ko bo v sklopu pokalnega tekmovanja gostil Golden State. Prvo tekmo proti nekdanji ekipi bo odigral Klay Thompson. Ta je danes dosegel deset točk (4/13 iz igre).