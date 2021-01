Dallas nemočno opazoval deseto zaporedno zmago Utaha

Utah že v prvem polčasu do 69 točk



Miami brez nosilcev nemočen proti Denverju

Denver je proti oslabljenemu Miamiju dosegel peto zaporedno zmago. FOTO: Michael Reaves/AFP



Harris prehitel sireno za prvi gostujoči poraz Jezernikov

Dallas Mavericks so bili kljub 30 točkamnemočni proti Utahu, ki je z deseto zaporedno zmago potrdil status najbolj ‘vroče’ ekipe v ligi (116:104). Miami Heat so brez poškodovanegaizgubili proti Denverju, pri katerem je bil manjše minutaže deležen tudi(82:109).V taboru Dallasa so pred gostovanjem prejeli dobro novico, saj so se po več kot dveh tednih odsotnosti zaradi okužbe z novim koronavirusom vrniliin. A tako njihova prisotnost kot odličen strelski večer Luke Dončića, ki je prispeval 30 točk (met iz igre 13-24, trojke 2-7), 6 asistenc in 4 skoke, nista bila dovolj, da bi Telički ustavili zmagoviti niz Utaha.Domačim se nikakor ni poznala odsotnost poškodovanega prvega strelca. Odlično ga je nadomestil, ki je vstopil s klopi in v 33 minutah dosegel 31 točk, centerje dodal 29 točk in kar 20 skokov.Košarkarji Utaha so že v prvi četrtini prikazali, da jih bo skoraj nemogoče ustaviti. Po manj kot sedmih minutah so si priborili dvomestno prednost (18:8) in povsem nadzorovali potek tekme. Gostje so zgrešili vseh šest metov za tri točke in četrtino zaključili z zaostankom 13 točk (19:32).Gostitelji so v drugi četrtini potrebovali le štiri minute, da so se oddaljili na +20 (48:27), pri čemer je Jordan Clarkson z 20 točkami skoraj sam pariral tekmecem. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je imel težave z desnim kolenom, ki si ga je hladil na klopi za rezerviste. Ob vrnitvi na parket mu ni steklo v napadu, polčas je končal z 12 točkami, njegovo moštvo pa z zaostankom za 21 (48:69).Tudi v nadaljevanju je Utah povsem zasenčil svojega nasprotnika. Clarkson in Gobert sta uspešno polnila koš, z razdalje pa je zadeval, ki je vseh svojih 21 točk dosegel s trojkami (met 7-11).Domači so bili občutno boljši tudi pri skoku, saj so ga dobili s 50:36, interni dvoboj med visokoraslima Rudyjem Gobertom inse je končal z 20:5 v prid Francoza.Dončić je z boljšim drugim polčasom osmič v sezoni presegel mejo 30 točk, vendar je bil zmagovalec že dolgo odločen, Dallas je na 18 tekmi sezone doživel že 10 poraz.Isti ekipi se bosta znova srečali v noči s petka na soboto.Ekipa Miami Heat je na domačem obračunu z Denverjem vknjižila že enajsti poraz v sezoni (82:109). Moštvu s Floride se je še kako poznala odsotnost(poškodba dimelj),inDenver je to znal izkoristiti in je uvodno četrtino dobil s 14 točkami razlike (26:12), ob polčasu pa je bilo že +25 (58:33).Pri zmagovalcih je bil najbolj razpoložen21 točkami, 11 skoki in 9 asistencami,mlajši je dodal 17 točk, Vlatko Čančar pa je v dveh minutah ujel eno odbito žogo v napadu in zgrešil edini met za dve točki.Pri Miamiju so le trije igralci presegeli mejo 10 točk,jih je dosegel 17,15 in10.Aktualni prvaki Los Angeles Lakers so doživeli prvi poraz v gosteh, potem ko je bila Philadelphia v napeti končnici boljša s 107:106.Jezerniki so že v prvi četrtini povedli za šestnajst točk (34:18) in tudi v zadnji vodili za štirinajst (100:86), vendar pa priborjeno prednost zapravili.je enajst sekund pred koncem zadel za vodstvo s 106:105, na drugi strani pa je zmagoviti koš prekdosegelPri strelec Philadelphie je bilz 28 točkami, Tobias Harris jih je dodal 24.Pri Los Angelesu je bil najučinkovitejšis 34 točkami,jih je dosegel 23.Utah Jazz - Dallas Mavericks 116:104 (Clarkson 31; Dončić 30 točk, 6 asistenc, 4 skoki v 34 minutah)Miami Heat - Denver Nuggets 82:109 (Dragića ni bilo v kadru zaradi poškodbe; Čančar skok v 2 minutah)Charlotte Hornets - Indiana Pacers 106:116Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 122:107Orlando Magic - Sacramento Kings 107:121Atlanta Hawks - Brooklyn Nets 128:132Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers 107:106Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 108:115San Antonio Spurs - Boston Celtic 110:106New Orleans Pelicans - Washington Wizards 124:106Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 97:102Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 123:111Memphis Grizzlies - Chicago Bulls