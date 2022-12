Dallas padel v Clevelandov mlinček

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in Dallas sta v ligi NBA imela enega od tistih večerov, ki bi ga najraje pozabila. Najboljši Dallasov strelec je ob metu 9:23 sicer dosegel 30 točk in v statistiko dodal še pet skokov in šest asistenc v 39 minutah, toda Dallas je bil v domači dvorani American Airlines Centru proti Clevelandu povsem neenakovreden. Gostje so z razpoloženim Donovanom Mitchellom, ki je dosegel 34 točk, zmagali s 105:90.

Ljubljančan je resda že 35. tekmo zapored dosegel več kot 20 točka, a met mu ni in ni stekel (9:23 iz igre, 2:8 za tri), izgubil pa je tudi pet žog. Za pozabo in razglašeno je igral prvi polčasu (11 točk, 4:14 iz igre), v katerem so gostje, ki so bili v porednosti od prve minute, prišli do 19 točk naskoka (60:41).

Trener Dallasa Jason Kidd ni imel razpoloženega posameznika. Christian Wood je dosegel 20 točk in 7 skokov, Reggie Bullock je zadel tri trojke iz petih poskusov ...

V soboto v Clevelandu se bosta moštvi znova pomerili in zadnjič v tej sezoni.

Goran Dragić je v desetih minutah solidno opravil svojo nalogo. FOTO: Stan Szeto/Usa Today Sports

Goran Dragić je za Chicago v porazu po podaljšku proti New Yorku (120:128) dosegel sedem točk (3:5 iz igre, 1:3 za tri, prosti meti 0:1) in podajo v 10 minutah. Denver in Washington sta uprizorilaa revoveraški dvoboj (141:128), v katerem pa Vlatko Čančar ni dosegel točke. Igral je dve minuti. Nikola Jokić je ob metu iz igre 17:20 nasul 43 točk.