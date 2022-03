Slovenski večer v Teksasu brez Dončića, Dallas vseeno zmagal

Skupina slovenskih navijačev je obiskala Teksas in si ogledala tekmo med košarkarji Dallas Mavericks in Sacramento Kings. Na njihovo žalost je Luka Dončić zaradi rahle poškodbe izpustil tekmo in si jo ogledal s klopi, Mavs pa so tudi brez glavnega zvezdnika zmagali s 114:113.

Spencer Dinwiddie se je izkazal v dresu Dallasa. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

V American Airlines Areni, kjer je bil dogodek I Feel Slovenia, je bil najboljši strelec Dallasa Spencer Dinwiddie s 36 točkami, Jalen Brunson jih je dodal 23, Josh Green je zbral 12 točk in 12 skokov. Pri gostih je izstopal De'Aaron Fox s 44 točkami, Domantas Sabonis je prispeval 15 točk in 10 skokov. Prvih 3000 navijačev je dobilo slovenske šale, zato so bile tribune precej zeleno obarvane.

V Dallasu je bil večer I Feel Slovenia. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Dončić je manjkal zaradi bolečega palca na nogi, trener Jason Kidd upa, da bo nared za ponedeljkovo domačo tekmo proti Utahu. Dallas je prikazal kolektivno igro in v drugem polčasu nadoknadil 19 točk zaostanka, kar mu je uspelo že drugič v tem tednu. Ključno trojko je 3,3 sekunde pred koncem zadel Dorian Finney-Smith. Poleg Dončića sta manjkala tudi Maxi Kleber in Tim Hardaway ml. Dončić je izpustil prvo tekmo po 7. januarju in 16. v sezoni.

Dinwiddie je zaigral prvič, odkar je prišel iz Washingtona kot zamenjava za Kristapsa Porzingisa, 36 točkam je dodal še 7 asistenc. »Vajeni smo imeti Dončića in kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se privadili njegove odsotnosti. Tudi brez Luke smo našli ritem, upam pa, da bo nazaj že v ponedeljek,« je povedal Kidd.

Jason Kidd upa, da bo Dončić nared do naslednje tekme. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Sacramento je imel pri 111:114 priložnost izsiliti podaljšek, vendar se je žoga po poskusu za tri Harrisona Barnesa odbila od obroča, nakar jo je v koš s polaganjem spravil Justin Holiday. Dallas je prejšnjo nedeljo zaostajal za 19 točk tudi proti Golden Statu in zmagal s 107:101. Dosegel je že peto zaporedno zmago in se približal četrtemu mestu v zahodni konferenci. Do Utaha, s katerim se bo meril v noči na torek, zaostaja samo eno zmago.

Ponoči je pod ameriškimi obroči spet blestel LeBron James, ki je za zmago LA Lakers proti Golden State Warriors dosegel kar 56 točk in zasenčil Stephena Curryja (30).