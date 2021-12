Dallas ujel zmagovalni ritem tudi brez Luke Dončića

Košarkarji Dallasa so brez poškodovanega Luke Dončića dobili še drugo zaporedno tekmo in z najvišjo zmago to sezono ohranili stik za neposredno uvrstitev v končnico zahoda. Tokrat so v domači dvorani s 120:96 premagali Charlotte. Junak večera je bil Latvijec Kristaps Porzingis, ki je zbral 24 točk, 13 skokov in pet blokad.

»Začeli smo tekmo z mirno roko, dobro smo zadevali, dober uvod pa nato prenesli na vse igralce,« je dejal Porzingis, ki se je v ekipo vračal počasi po hudi poškodbi kolena in operaciji oktobra 2020.

Trey Burke je k zmagi dodal 22 točk, Tim Hardaway mlajši pa s klopi 19.

Dallas je prve štiri tekme v sezoni brez Dončića izgubil, zdaj pa je zmagal še na drugi zaporedni. Proti Oklahomi je slovenskega zvezdnika dobro nadomestil Jalen Brunson, danes je vajeti prevzel Porzingis.

Za zdaj še ni znano, koliko čaka bo moral Dončić prisilno počivati, potem ko si je 22-letnik poslabšal poškodbo gležnja na petkovi tekmi proti Indiani.

Gosti, ki imajo precejšnje težave s covidom-19 oziroma proticovidni protokoli – na prejšnji tekmi je manjkalo sedem od njihovih najboljših desetih igralcev, tokrat so imeli na voljo kakšnega več – so sicer še peto zaporedno tekmo igrali tudi brez LaMela Balla, ki je prav tako še vedno v proticovidnem protokolu lige.

Naslednja tekma Dallas čaka v sredo po lokalnem času, v goste pridejo Los Angeles Lakers.

Pet točk Vlatka Čančarja

Denver je s 113:107 premagal Washington. Prvi zvezdnik domače ekipe Nikola Jokić je zbral 28 točk, 19 skokov in devet podaj, a ostal brez šestega trojnega dvojčka v sezoni, potem ko ga je sodnik sredi zadnje četrtine predčasno poslal v slačilnico.

»Če povem pošteno, mislim, da si nisem zaslužil izključitve. Sodniku sem rekel le, naj 'kliče' prekršek, ker sem bil prepričan, da je bil storjen,« je po tekmi dejal srbski zvezdnik.

Nikoli Jokiču (levo) je za trojni dvojček zmanjkal skok. FOTO: Ron Chenoy/Usa Today Sports

Monte Morris je za Denver dodal 22 točk. Devet minut je odigral tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar in v tem času dosegel pet točk ter po eno podajo in blokado.

Naslednja tekma Denver čaka v sredo, ko bo gostil Minnesoto Timberwolves.

Dvakratni MVP lige Stephen Curry je le še dve trojki oddaljen od rekorda NBA, ki ga z 2973 trojkami drži Ray Allen. Ostrostrelec moštva Golden State je proti Indiani (102:100) dosegel pet trojk, za izenačenje dosežka bi jih potreboval sedem.

»Všeč mi je trkati na vrata. To je kar neresničen trenutek, neverjetno,« je dejal Curry, ki je dosegel 26 točk, ter po šest skokov in podaj.

V Los Angelesu je Marcus Morris dosegel 24 točk, domači Clippers pa so s 111:95 premagali najboljšo ekipo zahodne konference, Phoenix. V vrstah sonc sta manjkala Devin Booker in Deandre Ayton.

Jayson Tatum je za Boston dosegel 46 točk, Kelti pa so premagali Milwaukee s 117:103. Toronto je s 124:101 premagal goste iz Sacramenta.