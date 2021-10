Dallas v zadnjo tekmo priprav brez Dončića in Porzingisa

Manj kot teden je še do začetka nove sezone lige NBA, ekipa Dallas Mavericks pa pod taktirko novega trenerja Jasona Kidda deluje nabrušena za prve tekmovalne preizkušnje. Luka Dončić in soigralci so nazadnje osmešili Charlotte Hornets z razliko kar 68 točk, zelo dobre predstave pa zaenkrat kaše tudi drugi zvezdnik ekipe Kristaps Porzingis. A niti Slovenec niti Latvijec ne bosta nastopila na petkovem obračunu z Milwaukee Bucks, branilci naslova, saj je po poročanju portala The Smoking Cuban trener Kidd kot generalko pred sezono izbral ravno nedavni obračun s sršeni.

Mavs bodo igrali tudi brez Tima Hardawaya mlajšega, Reggieja Bullocka in Tyrella Terryja. Dončić je uvodni pripravljalni tekmi sklenil s povprečjem 14,3 točke, 7,3 podaje in 6,0 skoka, igral pa je v povprečju le 19,7 minute. Z 58,3-odstotno natančnostjo metov iz igre (13,0 točke in 6,0 skoka) se je kot že rečeno izkazal tudi Porzingis. Dallas sezono odpira 21. oktobra z obračunom proti Atlanta Hawks.

Kidd naj bi po tekmi z Milwaukeejem odločil, kdo bo odpotoval z ekipo v Atlanto, med tistimi, ki se morajo še dokazati, je tudi francoski branilec Frank Ntilikina, ki se je kmalu po olimpijskih igrah in zmagi nad Dončićevo Slovenijo v polfinalu preselil iz New Yorka v Dallas.

Kokoškov bo pomembno Kiddovo orožje

Prva tekma sezone v Atlanti bo seveda tudi prva skupna v rednem delu sezone lige NBA za Dončića in Igorja Kokoškova, ki bo po koncu sodelovanja s Fenerbahčejem in srbsko reprezentanco letos opravljal naloge pomočnika v strokovnem štabu Dallasa. Kokoškov je z Dončićem leta 2017 osvojil zgodovinski evropski naslov s slovensko reprezentanco, nato se je preizkusil tudi na klopi Phoenix Suns.

»Mislim, da lahko pomaga in tudi že je pomagal, ker je lahko iskren do Luke, če nekaj počne. Mislim, da med njima vlada veliko spoštovanje, on razume, da si Igor zanj želi le najboljše, in da ga bo postavil v položaj, da bo lahko uspešen. Tako da je tu zaupanje in spoštovanje na zelo, zelo visoki ravni, to pa je ključno,« je zadovoljen Kidd.