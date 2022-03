Dallasu je brez Luke šlo, Brooklynu brez Gogija ne

Košarkarji Dallasa so brez poškodovanega prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je počival zaradi bolečega desnega gležnja, v ligi NBA s 110:91 premagali Houston. Jalen Brunson je dosegel 28 točk, Spencer Dinwiddie pa jih je k zmagi dodal 26.

Z zmago se je Dallas izenačil z Utahom (45-28) na četrtem mestu zahodne konference, ekipi pa se borita za prednost domačega terena v prvem krogu končnice.

Utah, ki je s 97:125 izgubil v Bostonu, ima sicer ta čas tie-breaker proti Dallasu, ekipi pa se bosta med seboj spet pomerili v nedeljo v Teksasu.

Niti 78 točk dvojca Kyrie Irving, Kevin Durant ni bilo dovolj za zmago Brooklyna. FOTO: Justin Ford/AFP

Medtem pa je Brooklyn Gorana Dragića, ki zaradi bolečin v levem kolenu prav tako ni igral, s 120:132 izgubili na gostovanju pri Memphis, četudi so slednji igrali brez Jaja Moranta.

Kyrie Irving je prikazal novo blestečo predstavo in na svoj 30. rojstni dan dosegel 43 točk, še 35 jih je dodal Kevin Durant, vendar so gostitelji pokazali moštveni duh. Prva strelca zmagovite ekipe sta bila Desmond Bane in De'Anthony Melton s po 23 točkami, medtem ko jih je Dillon Brooks za domačo ekipo dodal 21. Poleg omenjene trojice so še štirje domači košarkarji tekmo končali z dvomestnim številom točk.

»To je najboljši kolektiv v smislu ekipnega dela na igrišču, v katerem sem bil do sedaj. Prevedrili smo vihar, ostali osredotočeni na igro in za nagrado tudi zmagali,« je po tekmi dejal Bane.

Na vrhu vzhodne konference so košarkarji Miamija presenetljivo doživeli domači poraz proti Golden State. Čeprav so na Floridi nastopili brez zvezdnikov Stepha Curryja, Klaya Thompsona in Draymonda Greena in pred tem nanizali tri zaporedne poraze, so gostje tokrat zmagali s 118:104.

Jordan Poole je k zmagi prispeval 30 točk, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga in Damion Lee pa so vsak dosegli po 22 košev.

Golden State ima zdaj izkupiček zmag in porazov 48-25 in je na tretjem mestu zahodne konference, Miami pa je s 47-25 na vrhu vzhoda in ima le tekmo in prednosti pred Milwaukeejem.