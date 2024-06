Dallasu je zmanjkalo prostora za napake

V nadaljevanju preberite:

Stara modrost lige NBA pravi, da se serija zares začne šele, ko nekdo izgubi na domačem parketu. Po drugem porazu v Bostonu lahko Dallas obžaluje večer zamujenih priložnosti, ko niso unovčili nove odlične tekme in z 32 točkami, 11 skoki in 11 asistencami trojnega dvojčka Luke Dončića. Slovenski as je krivdo znova prevzel na svoja ramena in izpostavil osem izgubljenih žog, a tokrat poraza ne gre pripisati Dončiću. Prej njegovim nerazpoloženim soigralcem, ki jim ni uspelo dokončati dela, ko je Luka Dallas dobro minuto pred koncem vrnil v igro. Če Teksašani želijo osvojiti šampionski prstan, si lahko na naslednjih petih tekmah privoščijo le še en poraz.

»Vsak poraz je za nas zamujena priložnost. Stale so nas moje napake, štirje zgrešeni prosti meti in osem izgubljenih žog je preveč. Morali pa bomo zadeti več metov iz igre,« je bil po porazu na bostonskem parketu z 98:105 znova razočaran Dončić.