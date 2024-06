Za nujno zmago Dallas potrebuje hitro igro in koše Dončića v raketi

Na prvi tekmi finala so košarkarji Bostona pokazali, zakaj so bili najboljša ekipa v rednem delu sezone. S hitro igro in odličnim Kristapsom Porzingisom so v prvem polčasu zgradili vodstvo, ki ga niti Luka Dončić z izbruhom v tretji četrtini ni uspel izničiti, čeprav je Dallas pripeljal na -8 in poskrbel za nekaj minut upanja. In napetosti v domači ekipi, ki se je po novem nizu Bostona hitro razblinila.

Na drugi tekmi bo Dallas moral zaigrati bolje na obeh delih parketa, če želi priti do zmage. »Žoga bo morala krožiti hitreje, Luka in Kyrie bosta imela priložnosti za polaganja v raketi in morala jih bosta izkoristiti. Igrati moramo bolje, imamo veliko rezerv,« mirno kri zaenkrat še ohranja vedno preudarni Jason Kidd.

Z njim se strinja tudi analitik mreže ESPN in nekdanji igralec v NBA Tim Legler: »Težko verjamem, da bo Dallas znova igral tako slabo, imajo ogromno prostora za napredek, naredili so nekaj zanje neznačilnih napak. V napadu morajo biti hitrejši in prej zaključevati napade, tako bodo preprečili obrambi Bostona, da jih brez težav krije mož na moža. Z dobrim napadom jim bo lažje v obrambi, kjer upam, da bodo poskusili tudi s consko obrambo. Predvsem pa bodo potrebovali odličen večer Dončića in Irvinga, da tekmo pripeljejo do napete končnice. Če jim to uspe, bodo imeli možnosti, Luka je v izenačenih zaključkih najboljši na svetu.«

Analitik mreže ESPN Tim Legler pričakuje, da bo imel Dončić več prostora za zaključke v raketi. FOTO: David Butler/Reuters

Ekipa Bostona je znana po tem, da si bliskovito hitro zgradi prednost, kar je posledica odličnih metov za tri točke. Dallas bo nalete moral zatreti v kali, da se Boston ne bi že v prvem polčasu pretirano oddaljil. V napetih končnicah tudi pri keltih žoga zastane, preveč se osredotočajo na individualne akcije in takrat so premagljivi.

Dallas bo v noči na ponedeljek (2.00) že igral morda ključno tekmo finala, ob zaostanku z 0-2 v zmagah se ekipe redko vrnejo v igro. »Ne gre še za biti ali ne biti, ni nujno, da zmagamo že na drugi tekmi, zagotovo pa se zavedamo, kako pomembna bi ta zmaga bila,« pravi Dereck Lively.

Stavnice pred drugo tekmo še nekoliko več možnosti za uspeh pripisujejo Bostonu, ki ima kvoto na zmago okrog 1,40, Dallas pa okrog 3,10.