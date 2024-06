Kelti niti Dončiću niso pustili, da potepta slovitega škrata

V nadaljevanju preberite:

»Žoga bo večkrat morala skozi obroč,« je na videz preprost, a težko izvedljiv recept za uspeh v finalu po zanesljivem porazu na prvi tekmi z Bostonom razkril razočarani in redkobesedni Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je blestel tudi v svojem prvem dejanju v soju žarometov, ki v finalu svetijo še nekoliko močneje, s 30 točkami in 10 skoki je bil motor Dallasa, a je zbral le eno asistenco. Zasluge za to gredo izvrstni obrambi Bostona, ki je, ob razpoloženem Kristapsu Porzingisu, še pred polčasom rešila vsa vprašanja glede zmagovalca prve tekme. »Brez skrbi, že na drugi tekmi bomo igrali bolje,« strasti miri trener Teksašanov Jason Kidd.

Ob Los Angeles Lakers so Boston Celtics najbolj slovita franšiza lige NBA, na vzhodni obali ZDA se navdušenje nad kelti lahko primerja le še z evforijo, ki ob dobrih igrah New York Knicks vlada v Madison Square Gardnu. Tudi Bostonov TD Garden skriva čarovnijo, ki jo pooseblja keltski škrat v logotipu na sredini igrišča. Z njim ima Kyrie Irving burno preteklost, po koncu igralske epizode v Bostonu je simbolno poteptal škrata in navijači so mu obljubili pekel vsakič, ko bo stopil na bostonski parket. »Po pravici povedano, pričakoval sem, da bo občinstvo še bolj glasno. Vedeli smo, kaj nas čaka v Bostonu, tudi na drugi tekmi bo enako,« Irving pravi, da mu navijači niso prišli do živega, a se se mu roke vendarle nekoliko zatresle. »Imel sem odprte mete, a so žoge letele preveč levo, desno ali predaleč,« je pojasnil z 12 točkami šele četrti Dallasov strelec.