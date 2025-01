Dallas je brez Dončića še drugič izgubil proti Denverju

Pri poraženi domači vrsti je največ točk, 13, dosegel rezervist Daniel Gafford, Kyrie Irving pa jih je po vrnitvi zaradi poškodbe hrbta, zaradi katere je izgubil pet tekem. prispeval 11. Mavs so doživeli še en udarec na tekmi, ko je Dereck Lively II na začetku prve četrtine z zvinom desnega gležnja odšel iz igre.

V vrstah gostov je kar 45 točk vpisal Jamal Murray, s po 10 točkami in podajami ter 14 skoki pa je nov trojni dvojček uspel Nikoli Jokiću. Dva dneva pred to tekmo je Denver po preobratu prav tako v gosteh premagal Dallas, ko je nadoknadil 19 točk zaostanka v tretji četrtini in slavil s 112:101.

Cleveland Cavaliers so s 35 točkami Donovana Mitchella premagali Indiana Pacers s 127:117 in se jim maščevali za nedeljski poraz ter obenem povišali svoj izkupiček na čelu lige, na katerem imajo 34 zmag ob petih porazih.

Evan Mobley je dosegel 13 od svojih 22 točk v odločilni tretjini četrtini, Darius Garland pa jih je dodal 24 za Cavs, ki se bodo v noči na petek po slovenskem času v Oklahoma Cityju v obračunu ekip z najboljšimi rezultati v ligi v sezoni pomerili s Thunder.

Datum povratka Dončića na parket še ni znan. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports Via Reuters Con

Pascal Siakam je bil najboljši pri Pacers s 23 točkami. Bennedict Mathurin je dodal 19, preden je bil pozno v četrti četrtini izključen, potem ko je prejel drugo tehnično napako, ker je zaradi jeze trčil v sodnika. Po izjemnem zabijanju v drugi četrtini je prejel prvo tehnično napako zaradi visenja na obroču.

Vodilna v zahodni konferenci Oklahoma je prišla do 33. zmage, s 118:102 je v Philadelphii ugnala zaradi poškodb oslabljene 76ers. Shai Gilgeous-Alexander, ki je preživel slab strelski večer ob nedeljski zmagi nad Washington Wizards, je tokrat zadel vseh osem metov v prvem polčasu. Z metom 12:15 iz igre ter sedmimi zadetimi prostimi meti je koncu nanizal 32 točk, podelil je tudi devet asistenc.

V gostujoči ekipi ni manjkal le poškodovani center Joel Embiid, ampak tudi Paul George in Tyrese Maxey.

Z metom 12:15 iz igre ter sedmimi zadetimi prostimi meti je Gilgeous-Alexander na koncu nanizal 32 točk. FOTO: Bill Streicher/Usa Today Sports Via Reuters Con

Zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo je dosegel trojni dvojček s 33 točkami, dodal je 11 skokov in 13 podaj, ko so Bucksi prekinili niz sedmih zmag Sacramenta Kings ob slavju s 130:115. V Atlanti je Trae Young dosegel 43 točk in Hawks popeljal do zmage nad ekipo Phoenix Suns s 122:117.