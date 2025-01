Glavni akterji večera požar, snežni zameti in Ja Morant

V Los Angelesu se je zaradi katastrofalnih požarov šport v zadnjih dneh (povsem razumljivo) ustavil, čeprav si marsikdo med športniki želi, da bi lahko igral. »Igralci želijo na parket, želijo igrati za ljudi Los Angelesa in jim dati upanje,« pravi trener LA Lakers JJ Reddick, ki je v požarih tudi sam izgubil hišo.

A tokrat najbolj zvezdniške franšize liga ni poslušala, tekmi LA Lakers – San Antonio Spurs in LA Clippers – Charlotte Hornets sta prestavljeni, prav tako kot tekma Atlanta Hawks – Houston Rockets. V mestu z največjim letališčem v ZDA divjajo snežni zameti, ki so povsem ohromili promet v Atlanti, zato bi bila normalna izvedba tekme nemogoča.

Na sporedu so tako ostala le štiri srečanja, najbolj zanimivo se je odvijalo v Minnesoti, kjer je gostovala tretja najboljša ekipa zahodne konferece Memphis. V tekmovalni ritem se po poškodbi počasi vrača Ja Morant, najboljši strelec grizlijev ob zmagi s 127:125 je bil Jarren Jackson ml. s 33 točkami in 8 skoki.

Na drugi strani zvezdnik Minnesote Anthony Edwards ni imel najboljšega večera (15 točk), prvi strelec pri volkovih je bil Dante DiVincenzo s 27 točkami in 10 skoki, Naz Reid je s klopi prispeval 19 točk. A čeprav je bil večji del tekme razglašen, zadel je le 5 od 19 metov iz igre, je osrednja vloga vendarle pripadla Morantu.

Najprej je 54 sekund pred koncem izenačil rezultat na 125:125, nato pa 18 sekund pred koncem prodrl v raketo in s težkim metom izven ravnotežja z leve strani žogo spravil skozi obroč za zmago gostujoče ekipe. Memphis je pri 25 zmagah in 14 porazih, čeprav sta imela doslej Morant in Desmond Bane veliko težav s poškodbami. Trenutno so vsi trije zdravi in nared, Memphis pa želi še višje.

Košarkarji Dallasa danes zvečer (21.00) gostijo Denver, liga in navijači so si obetali derbi Nikole Jokića z Luko Dončićem v »evropskem« terminu, a slovenski zvezdnik in Kyrie Irving pri Dallasu zagotovo ne bosta stopila na parket.

Liga NBA:

Utah Jazz – Phoenix Suns 106:114

Markkanen 24, Sexton 20; Booker 34, Durant 25.

Toronto Raptors – Detroit Pistons 114:123

Quickley 25, Barnes 16; Hardaway ml. 27, Cunningham 22, 10 skokov in 17 asistenc.

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 127:125

Jackson ml. 33, Bane 21; DiVincenzo 27, McDaniels 21.

Miami Heat – Portland Trail Blazers 119:98

Herro 32, Jović 21; Simons 28, Sharpe 22.