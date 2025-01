Dallasov izbruh v zadnji četrtini dovolj za zmago

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli drugo zaporedno zmago, potem ko so po preobratu s 117:111 premagali Portland Trail Blazers. Pri Teksašanih še naprej manjkata poškodovana zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving. Liga NBA je zaradi uničujočih požarov na območju Los Angelesa preložila tekmo LA Lakers - Charlotte.

Košarkarji Dallasa so bili na poti do novega poraza, saj so malo več kot štiri minute pred koncem zaostajali za deset točk. Nato pa jim je v zadnji četrtini uspel preobrat. Z nizom 16:0 so prišli do nepričakovane zmage. Prvi strelec domačih je bil P.J. Washington s 23 točkami, Dereck Lively jih je k zmagi dodal 21.

Najboljša ekipa lige Cleveland Cavaliers je prav tako po preobratu dosegla 12. zmago v nizu in s 132:126 premagala Toronto Raptors. Darius Garland je dosegel 40 točk. Le 24 ur po zmagi nad najboljšo ekipo zahoda Oklahomo se je zdelo, da bodo Konjeniki, pri katerih je manjkal zvezdnik Donovan Mitchell, doživeli presenetljiv poraz, potem ko so košarkarji Toronta proti koncu tretje četrtine povedli za 12 točk. Vendar se je nato izkazal Garland - 14 od 40 točk je dosegel v zadnji četrtini - in pomagal najboljši ekipi vzhoda in lige ujeti priključek, nato pa tudi zmagati.

»Danes nas je do zmage popeljal le Garland. To je bila prva tekma v sezoni, ko sem imel občutek, da se za zmago lahko zahvalimo le enemu igralcu. Nismo igrali dobro, vendar je on prevzel vajeti in odločil tekmo. Res je neverjeten. Po mojem gre za igralca All-Star v ligi,« je po zmagi dejal Kenny Atkinson, trener Clevelanda, ki ima zdaj šest zmag prednosti pred Bostonom.

Na Floridi sta Julius Randle s 23 in Anthony Edwards z 21 točkami popeljala Minnesoto Timberwolves do visoke zmage s 104:89 nad Orlando Magic. Golden State Warriors so v gosteh pri Detroit Pistons slavili težko prigarano zmago s 107:104, prvi strelec gostov pa je bil Buddy Hield z 19 točkami. Stephen Curry, ki je iz igre zadel le 5 od 21 metov, je končal pri 17 točkah.

Tekmo v Los Angelesu preložili

V Los Angelesu tekme proti Charlotte Hornets zaradi požarov ni bilo. Liga NBA jo je preložila, za zdaj pa ni objavila nove lokacije ali termina. »Zlomljeni smo zaradi Los Angelesa,« so Lakers med drugim zapisali v izjavi na svoji spletni strani: »Naše misli so z vsemi, ki jih je prizadela ta nepredstavljiva tragedija.«

Glavni trener Jezernikov J.J. Redick je bil med tisočimi, ki so jih prizadeli požari, njegov dom v prestižni soseski Pacific Palisades so upepelili ognjeni zublji. Tudi trener Golden Stata Steve Kerr je povedal, da so njegov dom iz otroštva v tej soseski požrli plameni.

Na derbiju zahoda so Houston Rockets s 119:115 premagali Memphis Grizzlies, pri katerih se je vrnil Ja Morant, in zadržali drugo mesto v zahodni konferenci. Izstopal je turški zvezdnik Alperen Sengun z 32 točkami, s 14 skoki in petimi podajami, Jalen Green je za tretjo zaporedno zmago raket dodal 27 točk, Fred VanVleet pa 22.