Luka Dončić na koncu čestital Nikoli Jokiću

Košarkarji moštva Denver Nuggets so na tekmi lige NBA nadomestili 19 točk zaostanka in po velikem preobratu v gosteh s 112:101 premagali igralce kluba Dallas Mavericks, pri katerem še vedno manjkata Luka Dončić in Kyrie Irving. Toda prva zvezdnika teksaške ekipe po poškodbah že trenirata, medtem ko poškodovani Vlatko Čančar za Denver ne igra.

Najzaslužnejša za zasuk gostov iz Arizone sta bila Russell Westbrook in Nikola Jokić. Westbrook je dosegel 21 točk z desetimi skoki in s sedmimi podajami, najboljši igralec najmočnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja Jokić pa je dodal 19 točk, 18 skokov in devet podaj. Prvi strelec domače zasedbe je bil Klay Thompson s 25 točkami.

»Po mojem vodimo v ligi po dvomestnih vrnitvah. Ni mi ni všeč dejstvo, da smo tolikokrat zaostajali na tekmi. Všeč pa mi je, da so fantje odporni in se ne vdajajo. Ni preplaha, vztrajajo na svoji poti in skušajo najti rešitve. Všeč mi je zmaga, to pa je vse, kar šteje,« je po tekmi povedal Michael Malone, trener Denverja.

Russell Westbrook (z žogo) je sivil lase tekmecem iz Dallasa. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Indiana ustavila Cleveland

V New Yorku je nekdanji Dallasov član Jalen Brunson zbral kar 44 točk, od tega 23 v uvodni četrtini, Karl-Anthony Towns pa 30 in 18 skokov, skupaj pa sta popeljala Kratkohlačnike do zmage s 140:106 nad Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo je bil s 24 točkami prvi strelec Milwaukeeja, ki je doživel prvi poraz po treh zaporednih zmagah.

Sacramentov De'Aaron Fox se je vrnil po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe ter s 26 točkami in devetimi skoki popeljal Kralje do zmage s 124:119 nad Biki v Chicagu. Domantas Sabonis je k zmagi kraljev proti svoji nekdanji ekipi prispeval 22 točk in 15 skokov.

Košarkarji Indiane so premostili 15 točk zaostanka in v gosteh zaustavili rekordni zmagoviti niz Clevelanda, ki je trajal kar 12 tekem. Pacers so vodilno ekipo v ligi NBA ugnali s 108:93. Andrew Nembhard je dosegel 19 točk, Pascal Siakam 18, Myles Turner pa je k zmagi Indiane, ki je uspešno prestala tudi odsotnost zvezdnika Tyresa Haliburtona zaradi poškodbe, dodal 15 točk in deset skokov.

Indiana je Clevelandu prizadejala komaj drugi domači poraz v sezoni, pri čemer je sama dosegla šesto zmago za več kot deset točk v nizu. »Ničesar nimamo za izgubiti,« je po tekmi dejal Nembhard o odlični igri gostov v drugem polčasu: »To je trenutno najboljša ekipa v ligi. Enostavno smo morali igrati trdo, igrati skupaj, dodati nekaj več agresivnosti v igro na strani obrambe in to izpeljati.«

V Bostonu je Jayson Tatum zbral 38 točk in 11 skokov in prvake popeljal do tesne zmage s 120:119 nad New Orleans Pelicans. Košarkarji Orlanda so s 104:99 premagali Philadelphio, čeprav so tekmo končali le z osmimi igralci.