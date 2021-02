Dodatni pozitivni primeri pri Cedeviti Olimpiji

Iz vodstva tekmovanja košarkarske lige ABA so sporočili, da so bili prisiljeni preložiti dvoboj 14. kola med Krko in Cedevito Olimpijo, ki bi moral biti pojutrišnjem ob 18.45 v Novem mestu. Razlog za odpoved so pozitivni izvidi testov na novi koronavirus pri članih ljubljanskega kluba.



»Po četrtkovi vrnitvi iz Francije, kjer so se košarkarji Cedevite Olimpije v sredinem četrtem kolu drugega dela evropskega pokala pomerili z Bourgom, in odkritju pozitivnega primera v članskem moštvu, je celotna ekipa z izjemo igralca, pri katerem je bila odkrita okužba s covid-19, v ponedeljek opravila nova testiranja. Odkriti so bili dodatni pozitivni primeri, prav vsi, pri katerih je test pokazal pozitiven rezultat, pa so bili po vseh epidemioloških protokolih takoj poslani v samoizolacijo. Njihovo zdravstveno stanje spremlja zdravstveno osebje KK Cedevita Olimpija,« so zapisali na uradni spletni strani ljubljanskega kluba.



Slovenski derbi v ligi ABA bo po novem na sporedu 24. februarja.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: