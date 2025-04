Dončić deaktiviral Rakete, Lakers v končnico s prednostjo

Nova tekma, stara zgodba. Potem ko je Luka Dončić ob vrnitvi v Dallas prikazal najboljšo predstavo od razvpite menjave, je bil tudi danes najboljši košarkar v ekipi Los Angeles Lakers, ki je v domači Crypto.com areni nadigrala Houston Rockets (140:109; STATISTIKA) in si zagotovila prednost domačega igrišča ob vstopu v končnico lige NBA. Jezerniki so osvojili prvo mesto v pacifiški diviziji in zadržali tretje mesto v zahodni konferenci.

Šestindvajsetletni slovenski zvezdnik je v treh četrtinah (igral je 31 minut) deaktiviral Rakete z 39 točkami, 8 skoki in 7 asistencami. »The Don«, kot se ga je prijel vzdevek v Kaliforniji, je že naravnal merilne naprave. Njegov met iz igre je bil 68-odstoten (13/19), za tri točke 5/9, za dve 8/10. Še najmanj dobro mu je šlo s črte prostih metov (8/14). Ljubljančan je igralec, ki je najhitreje prišel do 100 trojk v zgodovini franšize.

Pet domačih igralcev je doseglo dvomestno število točk. Austin Reeves jih je dodal 23, Dorian Finney-Smith 18, Rui Hachimura 16 in LeBron James 14. Pri Houston, za katerega tekma ni bila pomembna, saj si je že zagotovil drugo izhodišče na zahodu, je bil najboljši Cam Whitmore s 34 točkami.

Lakers bodo že jutri ob slovenskim navijačem prijaznem terminu (21.30) na zadnji tekmi rednega dela sezone gostovali v Portlandu, potem bo dokončno jasno, s kom se bodo pomerili v prvem krogu »play-offa«.