Začenja se zares, Dončić in LeBron dobila tekmece v končnici

Konec je rednega dela sezone v ligi NBA, zdaj se začenja zares. Košarkarji Los Angeles Lakers so za konec brez glavnih zvezdnikov Luke Dončića in LeBrona Jamesa in drugih visoko izgubili pri Portland Trail Blazers (81:109), ampak poraz ni imel posledic, saj so si Jezerniki že prej z zmago proti Houston Rockets zagotovili tretje mesto v zahodni konferenci.

Danes so vsa moštva odigrala 82. tekme in zdaj je znano, da se bodo Lakers v prvem krogu končnice pomerili z moštvom Minnesota Timberwolves. »Play-off« se bo začel v soboto, 19. aprila, Lakers pa bodo imeli prednost domačega igrišča v seriji na štiri zmage. Kdo bo njihov prvi tekmec, ni bilo znano vse do konca tekme med Golden State Warriors in LA Clippers, ki se je zavlekla v podaljšek in so jo dobili gostje s 124:119, ki so se izognili repasažu, v katerega gre moštvo Stepha Curryja iz San Francisca.

Tudi Denver Vlatka Čančarja je bil pred zadnjim dnem še mogoč nasprotnik Lakers v prvem krogu, toda z zmago v Houstonu si je zagotovil četrto mesto in prednost domačega terena v uvodnem krogu končnice.

Dončić je v prejšnji sezoni z Dallasom prišel vse do finala, v katerem so bili boljši Boston Celtics.