Dončić bo na Danteja Exuma po operaciji čakal tri mesece

Pripravljalno obdobje na novo sezono v Dallasu ne mineva brez pretresov, odsotnost Luke Dončića je bolj preventivne narave, poškodba Danteja Exuma pa precej bolj resna. Sprva so pri Dallasu predvidevali, da operacija zapestja ne bo potrebna in bo Exum lahko nazaj v dobrem mesecu dni, dodatni pregledi pa so pokazali, da je stanje slabše.

Košarkar, ki ima pomembno vlogo na položaju branilca, je dober v obrambi, dragocen pa predvsem, ko mu steče še met za tri točke. Nekdanji košarkar tudi beograjskega Partizana je že prestal operacijo, manjkal pa bo vsaj tri mesece, v moštvu ga znova pričakujejo po novem letu.

Več priložnosti se obeta Jadenu Hardyju, ki je boljši strelec, a zato slabši v obrambi, več minut bo pripadlo tudi Spencerju Dinwiddieju, ki se vrača v zasedbo Dallasa.

Mavericks bodo drugo pripravljalno tekmo odigrali v noči na petek, v Teksasu gostujejo Utah Jazz. Dončić bo tudi to srečanje zelo verjetno izpustil, morda pa se bo prvič domačim navijačem predstavil Klay Thompson.