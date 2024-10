Dallas brez Dončića izgubil uvodno tekmo predsezone

Košarkarji Dallasa, finalisti lanske sezone severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA, so izgubili uvodno tekmo predsezone. V Dallasu jih je s 121:116 premagal Memphis. Ekipa slovenskega zvezdnika Luke Dončića je nastopila brez devetih igralcev, manjkali so tako Dončić kot druga dva zvezdnika Kyrie Irving in novinec Klay Thompson.

Dončić bo zaradi poškodbe mečne mišice vsaj teden dni izven pogona, je že pred tekmo sporočila njegova ekipa Dallas Mavericks.

Poleg omenjenih so bili Mavericks še brez Kesslerja Edwardsa, Danteja Exuma, Maxija Kleberja, Markieffa Morrisa, P. J. Washingtona in Brandona Wiliamsa, nekateri so poškodovani, drugim je trener namenil počitek.

Tudi Memphis še zdaleč ni bil popoln, zagotovo pa se pri njemu odsotnosti niso tako poznale kot pri gostiteljih. Pri Dallasu je sicer Jaden Hardy dosegel 21 točk, Jazian Gortman pa dve manj.

Tekma je bila izenačena, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, osem točk pa je bila najvišja prednost na tekmi, imel jo je Memphis.