Dončić Harrisonove izjave označil za žalostne in pokazal svoj razbit telefon

»Še vedno dela,« z rahlim nasmeškom pove Luka Dončić novinarki Maliki Andrews in ji v intervjuju za ESPN pokaže svoj mobilni telefon. Zaslon je počen. To je spomin na noč pred točno 77. dnevi, ko je izvedel, da ga njegov klub iz Dallasa pošilja v k Jezernikom iz Los Angelesa – novico, ki ga je tako šokirala, da je telefon zalučal ob tla. Intervju se je zgodil le nekaj dni pred prvo tekmo končnice, ko bo Dončić lovil prvo zmago v seriji proti Minnesoti.

V obsežnem pogovoru se je Dončić spomnil tiste februarske noči. »Pravzaprav sem bil v postelji,« je opisoval trenutke, preden je zazvonil telefon. »Televizor mi ni delal, zato sem na iPadu gledal film in se pripravljal na spanje.« Ko je slišal novico o menjavi, je bila njegova prva reakcija popolna razumljiva. »Prva stvar, ki sem jo rekel, verjetno trikrat, je bila: 'Je to prvoaprilska šala?'«

Ko je dojel, da ne gre za potegavščino, ga je preplavila žalost. »Še vedno sem bil v šoku. Norem šoku. Počutil sem se, kot da mi je srce počilo, iskreno.« Na vprašanje, ali si je želel, da celotno kariero preživi v Dallasu, kjer je postal eden najboljših igralcev na svetu, je odgovoril brez obotavljanja: »Seveda [sem si predstavljal ostati]. To je lahko vprašanje.«

Kritike iz Dallasa in »žalosten« Harrisonov odziv

Ob odhodu iz Teksasa so se pojavile tudi kritike na njegov račun, ki so jih prenesli nekateri mediji, med njimi tudi poročanje Tima MacMahona za ESPN o domnevnih pomislekih vodstva Dallasa glede njegove kondicijske pripravljenosti in prehrane. Dončić se kritik zaveda. »Mislim, je boleče, odvisno od tega, kako vzameš,« je priznal. »Večinoma so te izjave prihajale iz Dallasa, zato nisem želel odgovarjati. Ampak v resnici ne berem veliko takšnih stvari. Samo poskušam se osredotočiti na svojo igro.«

Še bolj pa so ga očitno prizadele besede generalnega menedžerja Nica Harrisona, ki je nedavno na srečanju z novinarji ponovno branil menjavo in dejal, da je »ne obžaluje«. Kot razlog je po poročanju ESPN navedel prepričanje, da »obramba osvaja naslove prvaka«, s čimer je namignil na Dončićeve pomanjkljivosti. »Preprosto žalostno je, kako zdaj govori,« je bil Dončićev odziv na Harrisonove izjave. »Nikoli nisem rekel nič slabega o njem in želim samo iti naprej.« Poudaril je, da navijačev in nekdanjih soigralcev ne bo nikoli pozabil: »Vedno jih bom ohranil v srcu.« Ob tem je potrdil, da s Harrisonom po menjavi ni več govoril.

Privajanje na L.A. in pogled v prihodnost

Čeprav je bila menjava šok, se Dončić po dobrih dveh mesecih na novo okolje privaja. Na vprašanje, ali mu stavek, da »je Luka Dončić igralec Jezernikov« še vedno zveni nenavadno, odgovarja: »Malenkost, a ne preveč. Privajam se.« Zdi se, da je v mestu angelov našel nov dom in zagon. To potrjuje tudi njegov jasen odgovor na vprašanje o dolgoročni prihodnosti pri Jezernikih. Letos poleti bo namreč upravičen do podpisa podaljšanja pogodbe (po podatkih poznavalca Bobbyja Marksa za ESPN gre lahko za štiriletno pogodbo, vredno do 229 milijonov dolarjev). Ali si želi ostati? »Da,« je bil Dončićev jedrnat odgovor. Kot pravi sam, čas je za pot naprej – v zlato-vijoličasti barvi.