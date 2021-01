Dončić: Igrati proti Dragiću je vedno nekaj posebnega

Carlisle ga želi utrditi

Slovenski košarkarski zvezdnikje bil po današnji zmagi na slovenskem obračunu proti Miamiju in rojakurazumljivo zelo dobro razpoložen. Spregovoril je o svojem odnosu z Goranom in uspešnem strelskem večeru.Luka in Goran imata poseben odnos, saj nista le slovenska košarkarja v najmočnejši ligi na svetu, temveč sta imela tudi ključni vlogi pri osvojitvi evropskega naslova leta 2017. Na vprašanje, kako je bilo igrati proti svojemu prijatelju, je odgovoril:»To je bila lepa izkušnja, še posebej zato, ker sva skupaj zmagala na evropskem prvenstvu 2017. Na tem prvenstvu sem se veliko naučil od njega, igral je izjemno in zato smo zmagali. Igrati proti njemu je vedno nekaj posebnega,« je na novinarski konferenci govoril Dončić, medtem ko Gorana Dragića ni bilo med govorci.21-letni zvezdnik Dallasa je bil dobre volje tudi zaradi dobre strelske predstave. Potem ko je na prvih štirih tekmah nove sezone zadel le 2 trojki (2-21, 9,5%), je na tekmi z Miamijem trikrat uspešno vrgel za tri točke (3-10). Po prvi trojki je v znak zadovoljstva pogledal v nebo: »Bil sem zelo vesel. Vrgel sem veliko metov za tri točke, zato sem bil zelo vesel, ko sem dosegel prvo trojko na tekmi. Polepšalo mi je dan,« je dodal Luka.Mladi slovenski košarkar je govoril tudi o pritisku, saj navijači od njega pričakujejo občutno več kot od ostalih igralcev. A Ljubljančan je znova dokazal, česa je sposoben, saj je bil že 38-tič v karieri najboljši strelec, podajalec in skakalec Dallasa na eni tekmi, s čimer je izenačil klubski rekord: »Veliko ljudi veliko pričakuje od mene, kar je tako dobro kot slabo. Na meni je veliko pritiska, vendar pa ljudje vidijo, da zmorem.«Njegov trenerje o njegovi igri in odnosu dejal: »Trdo dela. Videl sem ga, kako je po tekmi proti Charlottu zvečer še treniral. Pri njemu vse kaže v pravo smer, kar je odlično. Puščam ga v igri za daljša obdobja, nocoj je igral celotno prvo in tretjo četrtino, da se utrdi. Na koncu obeh je bil utrujen, ker je trdo igral. To mu bo pomagalo, da se prej utrdi.«