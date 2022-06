Dragić: V čast mi je, da lahko zaključim reprezentančno kariero ob Luki

Slovenska moška košarkarska reprezentanca vstopa v tretji kvalifikacijski cikel za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2023. Gostili ga bodo Japonska, Indonezija in Filipini, potekalo bo med 25. avgustom in 10. septembrom. Pred četrtkovo tekmo s Hrvaško je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) sklicala novinarsko konferenco, na kateri sta spregovorila največja zvezdnika slovenske reprezentance – Goran Dragić in Luka Dončić. Po obračunu s Hrvati slovenske košarkarje čakajo Švedi.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na dan državnosti praznično in igraje izpeljala prijateljski dvoboj z Italijo. Luka Dončić in Goran Dragić sta se pred dnevi proti Italijanom brez težav ujela po slabih petih letih od zadnje skupne tekme, finala evropskega prvenstva v Istanbulu. Dragić je o tekmi z Italijani dejal, da je bila dobra, predvsem z vidika gledalcev. »Nismo igrali na najvišjem nivoju, zmagali smo za 20 točk,« je dejal. Po dveh oziroma treh treningih jih zdaj čaka tekma s Hrvati, ki jo je treba dobiti, je dejal kapetan zlate reprezentance.

Goran Dragić je dejal, da je kemija v ekipi enaka, kot je bila pred petim leti, se je pa spremenila sestava trenerskega štaba. Okostje ekipe je enako, je dodal kapetan in še, da je to tisto, kar šteje.

Slovenski košarkarji so aktualni evropski prvaki. FOTO: Fiba

Cilj je biti prvi

Dončić je o četrtkovi tekmi dejal, da se zagotovo obeta spektakel. Zahvalil se je vsem, ki bodo prišli na tekmo, in tudi tistim, ki bodo tekmo spremljali doma. Igralci komaj čakajo tekmo, pripravljali so se nanjo, zavedajo se njenega pomena. Hrvati so zelo dobra ekipa, je opozoril Dragić: »Vemo, da zmaguje ekipa, in ne posamezniki. Ne bomo jih podcenjevali.«

Veliko je natolcevanj, ali se bo Dragić jeseni res poslovil od reprezentance. Oba košarkarja sta dejala, da se bodo zdaj najprej osredotočili na tekmi. Dragić je sicer poudaril, da nikoli ni zavračal igranja za slovensko reprezentanco v zadnjih letih. »Fantje so začeli, da bi se poslovil pred domačo publiko in me prepričevali. Bil sem za, proti. Če po pravici povem, niti ne vem, kako se je to zgodilo. Vesel sem, da sem spet s fanti.«

Cilj je biti prvi, karkoli delaš, je povedal Luka Dončić. O evropskem prvenstvu bo razmišljal, ko bo zaključen kvalifikacijski cikel. Tako Dragić kot Dončić sta psihično in fizično zelo dobro pripravljena. Pred osvojitvijo evropskega naslova na ekipo gledajo kot na nekoga, ki lahko zmaga, zato so pritiski večji kot pred Istanbulom leta 2017. Po Dončićevih besedah jim to kvečjemu daje še večjo motivacijo. Dragić je dejal, da imajo zdaj tarčo na hrbtu, podcenjevanja s strani tekmecev zelo verjetno več ne bo.

»Leta 2017 je vsak vedel, kakšna je njegova vloga v ekipi, in tako je tudi letos,« je povedal Goran Dragić. Njegovo slovo od košarkarske reprezentance bi bilo najboljše z zmagama, a kot je še dejal Luka Dončić, se bodo zdaj najprej osredotočili na tekmi s Hrvaško in Švedsko.