Dončić in Porzingis se učita od Kidda sožitja

Izkušeni košarkarji zelo pogosto ne dajo veliko na javne pripravljalne nastope pred začetkom uradnih prvenstev, saj imajo premalo tekmovalnega naboja za njihov okus. Legendarni Charles Barkley je nekoč celo cinično dejal, da so zgolj način za dodatno izžemanje navijačev, ki pogosto ne ločijo med ogrevalnimi in pravimi dvoboji. Trenerji pa imajo v pričakovanju nove sezone v ligi NBA zelo različne prijeme. Tako je bilo tudi v Dallasu ob predstavitvi Jasona Kidda v vlogi novega stratega Luke Dončića & Co.