Dončić in soigralci nocoj z dodatnim motivom, Nowitzki gre pod strop

Vse je pripravljeno za športno slovesnost, kakršne Dallas verjetno ne pomni. Ikona ekipe Mavericks, Nemec Dirk Nowitzki, bo lahko z igrišča pospremil dvig svojega dresa s številko 41 pod strop dvorane American Airlines Center, v katero je na čelu nepozabne ekipe, ki ji je dirigiral tudi trenutni trener Dallasa Jason Kidd, leta 2011 uspel pripeljati edini NBA-naslov.

Nowitzki se je pred sredino slovesnostjo, ki bo del šova pred obračunom Dallasa z Luko Dončićem ter Stephena Curryja in vodilnih Golden State Warriors, razgovoril pred mediji.

»Kaj bi svetoval Luki, če želi biti podobno uspešen? Rad imam Luko. Mislim, da to vsi vedo. Jaz, še posebej od začetka, nisem bil niti približno tako dober,« je bil po poročanju Dallas Morning News iskren Nowitzki, ki si je slačilnico z Dončićem delil v prvi sezoni Ljubljančana v ligi NBA (2018/19). Nowitzki je 26 uvodnih tekem izpustil zaradi operacije gležnja, kljub 21 letom razlike pa sta se veteran in mladi as hitro ujela. Nemec je močno pripomogel k odlični prilagoditvi novega soigralca, ki je evroligo in madridski Real zapustil kot morda že najboljši evropski košarkar ter evropski (klubski in reprezentančni) prvak.

Skrival se je za Nashem in Finleyjem

»Jaz sem res začel počasi, lahko pa sem se nekako nekaj časa skrival za Stevom (Nashem) in Mikom (Finleyjem), a on je v bistvu mož številka ena vse od prihoda sem. S tem pride tudi veliko pritiska,« je slovenskega naslednika pohvalil Nowitzki, čigar velikodušne poteze, kot so pošiljanje daril otrokom po bolnišnicah v Dallasu in v domovini, je Dončić že vzel za svoje. Nowitzki oziroma stric Dirk je sicer slovel po svojih obiskih bolnišnic med prazniki, podobno zdaj počne tudi Luka. Nemški veteran, ki je avgusta ob svečanem podpisu nove pogodbe Dončića z Dallasom obiskal Ljubljano, je zdaj svetovalec kluba, pošalil pa se je, da ne ve točno, kaj to pomeni. Rad pa bi tesneje sodeloval ravno z Dončićem.

»Rad bi videl, če bi mu lahko majčkeno svetoval. Nekajkrat sva v teh letih že sestankovala. Res je ljubek fant z ogromnim srcem, na igrišču pa želi dozoreti z načinom igre in branjem igre. Ko pa se z njim ujameš izven igrišča, se šele zaveš, da je ta fantič star 22 let. To je fantastično, izjemno je to, kar počne. Res sem vesel zanj. Res sem ponosen nanj. Naj le nadaljuje z delom, upajmo, da ne bo imel težav s poškodbami in da bo imel dolgo kariero pri Mavsih. Če bom v tem času lahko kakorkoli pomagal, če bo imel vprašanja, ima mojo številko in lahko se kadar koli dobiva. Zelo rad bi mu pomagal doseči njegove cilje,« je dodal Nowitzki.

Kot pravi košarkar, ki ga pri Dallasu brez posebnih zadržkov označujejo za največjega vseh časov, mu je ob težavnih začetkih v Teksasu zelo koristilo tudi zaupanje lastnika Marka Cubana in navijačev, ki so ga podpirali tudi po nekaj slabših predstavah.

»Nisem vedel, kaj lahko pričakujem, ko sem se izkrcal s tistega letala. Nisem točno vedel, kako izgledata mesto in liga NBA. Mislim, da ni nihče pričakoval tistega, kar se je zgodilo potem. Vedno pa se spominjam prvega leta, ko so bile tekme, na katerih sploh nisem igral. Vsakič, ko so me poslali v igro naslednji večer, sem dobil stoječe ovacije, tako da ... To mi je pokazalo, da je ljudem mar in da so si želeli, da mi uspe. To mi je seveda pomenilo ogromno, jaz pa sem to zvestobo poskušal povrniti Marku, skupnosti in tem navijačem s tem, da sem vedno kazal, da si želim biti tukaj in zmagovati,« je bil ganjen Nowitzki.