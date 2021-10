Dončić je začel kar pri Dragiću in si prislužil pohvale starega soborca

V nadaljevanju preberite:

Prvi slovenski derbi v 76. sezoni lige NBA zaradi znanih razlogov ni mogel pritegniti tolikšne množice navijačev Luke Dončića in Gorana Dragića iz naših krajev kot v prejšnjih treh letih. Skupinice, ki so obogatile kuliso polne Arene Scotiabank v Torontu, pa so bile glasne in živahne tako med tekmo kot tudi takrat, ko sta jih njihova ljubljenca uslišala in razveselila z avtogrami. Veliko prijetnejše občutke pri stikih z rojaki je imel vendarle Dončić. S košarkarji Dallasa je močno popravil vtis z uvodnega dvoboja v prvenstvu in proslavil zmago s 103:95. Kako jim je uspelo?