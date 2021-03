Dončić med zmagovalci, naslov najboljšega prvič doslej v Evropo

Giannis Antetokounmpo je zasluženo dvignil prestižno individiualno lovoriko. FOTO: Dale Zanine/Usa Today Sports



Antetokounmpo: Vem, da bi bil Bryant vesel zame

Luka Dončić je dodal svoj delež večeru, četudi je bil v zadnjih dneh rahlo poškodovan. FOTO: Dale Zanine/Usa Today Sports

Že 70. košarkarska tekma vseh zvezd je prinesla gladko zmago ekipi, ki je z izidom 170:150 premagala ekipo Kevina Duranta. Lovorika za najboljšega igralca večera, poimenovana po preminulemuje pripadla GrkuMed zmagovalci je bil tudi slovenski as, četudi sta z Jamesom prispevala minimalni delež k prestižni zmagi v revijalnem, toda vselej odmevnem merjenju moči zvezdnikov lige NBA. Dončić je v 32 minutah igre prispeval 8 točk (za dve 1:1, za tri 2:6), 8 podaj in 3 skoke.Prvič v zgodovini prestižnega tekmovanja All-Star je torej pripadel naziv MVP večera Evropejcu. Giannis Antetokounmpo, zvezdnik Milwaukeeja, je bil najboljši strelec z brezhibno statistiko (za dve 13:13, za tri 3:3)!»Običajno so banke zaprte ob nedeljah, toda zame je bila odprta še nekaj ur pozneje … Kaj si bom najmočneje zapomnil? Gotovo to, da me je sin lahko prvič gledal na tekmi All-Star, zato je ta lovorika namenjena predvsem njemu in moji družini. Sijajen občutek je prejeti lovoriko, ki je poimenovana po Kobeju Bryantu. Vem, da bi bil vesel zame. Strah in zabava ne gresta skupaj, zato sem to leto izbral zabavo,« je povedal Antetokounmpo.