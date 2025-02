Dončić: Noro je igrati za Los Angeles Lakers

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je očitno na novo okolje že povsem privadil. Po prvem šoku selitve iz Dallasa v Los Angeles sodeč po odmevih uživa kot član slovitega košarkarskega klub in tako je tudi po novi zmagi, tokrat proti Minnesoti s 111:102. Sam sicer nad svojim učinkom na igrišču še ni navdušen, na tej omenjeni tekmi je k zmagi prispeval 21 točk in 13 skokov.

In v kratki izjavi, ki jo je družbenem omrežju zapisal Jovan Buha, dolgoletni srbski poročevalec s tekem novega Dončićevega moštva v Los Angelesu, je poudaril: »Noro! Tudi če igram slabo, še vedno občutim izjemno, prav noro vzdušje na tekmah. Gledalci vzklikajo moje ime in to je res neverjeten občutek.«

Odkar je prišel k moštvu LA Lakers, znaša Dončićevo povprečje točk 19,3 na tekmo, skokov 9,7 in asistenc 6,7. Ob njegovi navzočnosti so doslej rumeno-vijolični zbrali štiri zmage in dva poraza.