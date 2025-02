Dončić bo znova napadel volkove

Razburjenje prve tekme proti nekdanjim soigralcem je mimo, Luka Dončić je test proti Dallasu prestal z odliko in priznal, da je komaj čakal, da tekma mine. Po dveh nekoliko bolj mirnih nočeh bo znova navduševal gledalce v Crypto.com Areni ob 4.30 zjutraj, ko se bodo Los Angeles Lakers pomerili z Minnesoto Timberwolves.

Dončić je v sredo zjutraj po slovenskem času vknjižil prvi trojni dvojček v novem dresu, zaradi živcev se mu je nekoliko tresla roka in strelsko ni imel najboljšega večera, to velja predvsem za met za tri (1/7). Proti luknjasti obrambi Minnesote bo imel lepo priložnost, da spet pride v pravo strelsko formo, obramba bo nedvomno manj osredotočena nanj, kot je to veljalo na tekmi z Dallasom.

Glavni razlog za to je odlična forma LeBrona Jamesa, ki v zadnjem mesecu znova sodi med 10 najboljših košarkarjev v ligi. James je bil jeziček na tehtnici tudi v zadnji četrtini proti Dallasu, Minnesota pa se bo Jezernikom skušala zoperstaviti z zelo razpoloženim Anthonyjem Edwardsom.

V zadnjih 20 tekmah je Minnesota zabeležila 11 zmag in 9 porazov, a so imeli zelo zahteven razpored. Na zadnjih treh tekmah so dvakrat premagali vodilno moštvo zahodne konference Oklahomo, zato v LA prihajajo motivirani in dobro razpoloženi. Dončić se je z volkovi lani pomeril v finalu zahodne konference in se na trenutke poigraval z njihovo obrambo, letos pa moštvo izgleda nekoliko drugače. Z odhodom Karla-Anthonyja Townsa v New York so izgubili prvega centra, zato se še bolj zanašajo na čarovnije Edwardsa, ki letos več meče za tri točke kot prodira pod koš, v čemer je bil v minuli sezoni neustavljiv.

Stavnice v vlogo favoritov postavljajo Los Angeles (35-21), ki je na lestvici dve mesti pred Minnesoto (32-27). Tekma se bo začela ob 4.30 po slovenskem in 19:30 po lokalnem času.