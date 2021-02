Dončić po zmagoslavnem dvigu rok moral še garati za zmago nad Volkovi

Dončić po zmagoslavni gesti moral dokončati delo



Milwaukee prek Denverja do četrte zaporedne zmage

Rezultati lige NBA

Standings provided by SofaScore LiveScore

Košarkarji Dallasa so na domačem parketu premagali najslabšo ekipo zahodne konference Minnesoto in dosegli enajsto zmago sezone (127:122).Teksačani so tekmo začeli vrhunsko in po uvodni četrtini vodili za več kot 20 točk, visoko prednost zadržali vse do zadnje četrtine, v kateri pa se je Minnesota vrnila in približala le na tri točke. A gostiteljem je uspelo obdržati mirne živce in tekmo, za katero so že zdavnaj mislili, da je dobljena, tudi srečno pripeljati h koncu.Zelo razpoložen je bil, ki je bil s 27 točkami prvi strelec in s 13 skoki prvi skakalec ekipe.je svoj niz tekem z vsaj 25 točkami podaljšal na enajst, dosegel 26 točk (met iz igre 9-22, trojke 1-7), 8 skokov, 5 asistenc, izgubil pa je tudi 7 žog.Ljubljančan je v zadnji četrtini ob vodstvu s 105:82 visoko dvignil roki v znak zmagoslavja, a takrat še ni vedel, da se bo z ekipo moral še pošteno potruditi za zmago.Domači košarkarji so tekmo z najslabšo ekipo svoje konference začeli zbrano in učinkovito. Že v prvi četrtini so tekmecem nasuli 43 točk in vodili za velikih 21 točk (43:22). Izid četrtine je s svojo sedmo točko postavil Dončić.Dallas je od tu naprej brez težav nadzoroval potek tekme, ob polčasu je vodil z 71:51, po treh četrtinah pa s 95:77. Teksačani so imeli tudi v prvih dveh minutah zadnjega dela vse v svojih rokah in ko je Dončić zadel trojko za vodstvo s 105:82, je dvignil roki v zrak in že slavil zmago. Trener ga je kasneje poklical na klop in mu namenil počitek.To je očitno motiviralo Volkove, ki so dosegli naslednjih 18 izmed naslednjih 23 točk in se približali na 10 (100:110). Dončić se je moral tako še enkrat vrniti na parket in dokončati delo.Minnesota je še naprej topila zaostanek in se 50 sekund pred koncem po košupribližala le na 3 (120:123). A na drugi strani je bil dovolj zbran, ki je dosegel zadnje štiri točke svoje ekipe in ji pomagal do zmage.Drugo najboljše moštvo Vzhoda, Milwaukee Buck, je na gostovanju pri Denverju doseglo četrto zaporedno zmago (125:112).Pri Denverju je bil zelo razpoložens 35 točkami, 12 skoki in 6 asistencami, priložnost je dobil tudi, ki je v šestih minutah ujel eno odbito žogo in zgrešil edini met za tri točke.Pri Milwaukeeju sta izstopalas 30 točkami inz 29 točkami.Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 127:122 (Porzingis 27, Dončić 26, 8 skokov in 5 asistenc v 37 minutah; Beasley 30, Edwards 22)Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 112:125 (Jokić 35, Barton 24, Čančar skos in zgrešen met za tri točke v 6 minutah;Antetokounmpo 30, Middleton 29)Charlotte Hornets - Houston Rockets 119:94Chicago Bulls - Washington Wizards 101:105Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 113:128San Antonio Spurs - Golden State Warriors 105:100Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 119:113Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder (04.00)