Dončić in soigralci po začetnih težavah na koncu vendarle do prepričljive zmage

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so z Luko Dončićem na čelu uspešno odprli novo sezono v ligi NBA. V uvodni tekmi so pred svojimi navijači s 120:109 odpravili igralce kluba San Antonio Spurs.

Toda Teksašanom sprva ni steklo po željah. Uvodno četrtino so izgubili z 20:22, ob polčasu pa so zaostajali s 47:49. Vlogo favoritov so potrdili šele v nadaljevanju – tretjo četrtino so dobili s 40:31 in pobegnili tekmecem, ki jih do konca niso mogli več ujeti. Dončić je v 36 minutah z ne ravno blestečim metom iz igre (9:25) dosegel 28 točk – prosti meti 6:8, za dve: 5:14, za tri: 4:11. Ob tem je 25-letni Ljubljančan v statistiko vpisal še deset skokov, osem asistenc ter po eno blokado in ukradeno žogo, štiri pa je izgubil.

Viden delež je k zmagi prispeval tudi Klay Thompson. Ameriški as, ki je poleti k Dallasu prestopil iz moštva Golden State Warriors, je v 26 minutah zbral 22 točk (z metom iz igre 7:13), pri čemer je zadel šest trojk iz desetih poskusov. Njegova rojaka Kyrie Irving in Dereck Lively sta dodala po 15 točk.

Klay Thompson je zadel šest trojk iz desetih metov. FOTO: Sam Hodde/AFP

Za San Antonio sta največ točk (18) dosegla Američan Julian Champagnie in poljski reprezentant Jeremy Sochan, vzhajajoči francoski zvezdnik Victor Wembanyama se je – tako kot Harrison Barnes – ustavil pri 17 točkah.

Naslednjo tekmo bodo Dončić & Co. odigrali v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Phoenix Suns.