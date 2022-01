Dončić sklatil na tla tudi vodilno moštvo lige NBA

Ponoči so igrali tekme v severnoameriški košarkarski ligi NBA vsi trije klubi, katerih člani so slovenski legionarji. Dallas, čigar prvi as je Luka Dončić, je igral derbi z močno ekipo Golden Stata, Denver, v majici katerega nastopa Vlatko Čančar, je gostil Utah, Toronto, pri katerem ne najde sreče Goran Dragić, pa je gostoval v Milwaukeeju.

Čančar in Dragić nista dobila priložnosti, zato pa je pripadla posebna pozornost Dončiću. Odlični slovenski košarkar se počasi, toda zanesljivo vrača v pravo formo. Ljubljančan je bil namreč prvo ime derbija z vodilnim moštvom lige, ki je pripadel Dallasu z izidom 99:82, pri tem pa prispeval 26 točk (za dve 5:10, za tri 2:8, prosti meti 10:12), 7 skokov in 8 asistenc v 34 minutah igre. Stephen Curry je prispeval 14 točk in 9 skokov za poraženo ekipo.

Četrta zaporedna zmaga Dallasa

Dallas je nanizal četrto zaporedno zmago in zanesljivo ohranja svoj položaj v območju končnice. Toronto je sicer zmagal v gosteh pri Milwaukeeju z izidom 117:111.

Vsi trije klubi slovenskih košarkarjev bodo tudi naslednjič aktivni na isti večer oziroma po slovensko jutro. Dallas bo v soboto ob 2. uri po našem času gostoval v Houstonu, Toronto bo pol ure prej gostil Utah, Denver pa bo ob 3. uri po slovenskem času gostil kralje iz Sacramenta.