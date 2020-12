Dončić: Sposoben sem postati MVP, ampak to ni moj glavni cilj

Luka, pred vami je prva božična tekma v ligi NBA. Česa se najbolj veselite?

Ameriška novinarkase je pred sobotnim obračunom lige NBA med aktualnimi prvaki Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks v oddaji The Jump pogovarjala s slovenskim zvezdnikom. Ta je spregovoril o svojem prvem nastopu v končnici, doživljanju božiča in seveda prihajajočemu srečanju z idolomZelo se veselim, saj bo moja prva božična tekma in bomo igrali proti aktualnim prvakom. To bo zabaven dan in zabavna tekma, saj jo bo spremljalo veliko ljudi. Upam, da bo dobra tekma.Moj najljubši del božiča je bil, ko sem kot majhen otrok zjutraj dobil darila. Zaradi tega nisem mogel spati.Seveda se spominjam prve tekme, to je bilo nekaj posebnega in tega se bom spominjal še dolgo. Tokrat bo tekma povsem drugačna tekma od tiste, ko sem prvič igral proti LeBronu Jamesu in Los Angeles Lakers. Tudi ta tekma bo posebna, a situacija bo drugačna, želiš si samo zmagati.Kot sem vedno govoril, že od malih nog je na meni pritisk. Mislim, da se z njim naučil spopadati, ko sem začel igrati za Real Madrid. Kot majhen otrok sem čutil pritisk, vendar sem se učil iz treninga v trening, iz tekme v tekmo.Igrala sva igro FIFA in stavila, da bo v primeru poraza moral nositi dres moštva lige NFL Dallas Cowboys, saj je sicer navijač ekipe Philadelphia Eagles. Na hrbtu je pisalo Lukov sin, moral sem se malo pošaliti. Naredi me ponosnega.To je bila moja prva končnica. Zabavna košarka, veliko čustev. Ponosen sem na to, kar smo storili. Trdo smo se borili in dali vse od sebe.Mislim, da mi lahko uspe, vendar to ni moj glavni cilj. A lepo je videti, da me imajo za favorita. Moj glavni cilj bo vedno osvojitev prvenstva. To ni le moj cilj, temveč tudi cilj celotne organizacije. Upam, da nam bo to nekoč uspelo.